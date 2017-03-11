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    Червиченко: «Томь» повторяет один и тот же трюк: выходит в РФПЛ, плачется на всю страну, чтобы выбить деньги, и благополучно вылетает»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике работу менеджмента «Томи». По словам функционера, каждый раз возвращаясь в РФПЛ, томский клуб испытывает проблемы с финансированием и вылетает из высшего дивизиона чемпионата России.

    – «Томь» – вообще отдельное явление в российском футболе. Удивлены исходом?

    – Там чудесный менеджмент. Его основная задача – вылезти в Премьер-лигу, начать на всю страну плакаться, чтобы получить каких-то денег, неизвестно как их потратить – бухгалтерию не проверял, уж не знаю. И вылететь благополучно. И повторять этот трюк из года в год. Слава богу, руководство страны стало смотреть нормально на происходящее, никаких волнений по поводу смерти «Томи» нет.

    Отметим, что из-за финансовых проблем «Томь» доигрывает нынешний сезон полумолодежным составом. На данный момент сибиряки занимают последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФАН

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    11.03.2017 22:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2017, 13:00

      А как же преданные болельщики Томи? Скинулись бы по миллиончику на зарплаты "бедным" футболистам! А то только клянчить деньги умеют...

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 марта 2017, 07:40

      Червь лярва

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 марта 2017, 03:24

      А впрочем интересно подмечено, в чем-то он и прав...

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 12 марта 2017, 00:50

      у червиченко, гадить, работа такая?

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 марта 2017, 00:29

      Ну, всех обосрал толстожопый, от первого места до последнего.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 марта 2017, 23:27

      ну, коль бухгалтерию не проверял, то не хуй и базлать на всю страну!!!!
      говнюк!!!

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 11 марта 2017, 23:23

      Это называется русский бизнесс! )))

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 11 марта 2017, 22:11

      бабло отмывают что ту непонятно!зеньке вон сколько лет стадик строили)))сколько дачь и машин куплено)))

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