Червиченко: «Томь» повторяет один и тот же трюк: выходит в РФПЛ, плачется на всю страну, чтобы выбить деньги, и благополучно вылетает»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике работу менеджмента «Томи». По словам функционера, каждый раз возвращаясь в РФПЛ, томский клуб испытывает проблемы с финансированием и вылетает из высшего дивизиона чемпионата России.

– «Томь» – вообще отдельное явление в российском футболе. Удивлены исходом?

– Там чудесный менеджмент. Его основная задача – вылезти в Премьер-лигу, начать на всю страну плакаться, чтобы получить каких-то денег, неизвестно как их потратить – бухгалтерию не проверял, уж не знаю. И вылететь благополучно. И повторять этот трюк из года в год. Слава богу, руководство страны стало смотреть нормально на происходящее, никаких волнений по поводу смерти «Томи» нет.

Отметим, что из-за финансовых проблем «Томь» доигрывает нынешний сезон полумолодежным составом. На данный момент сибиряки занимают последнее место в турнирной таблице РФПЛ.