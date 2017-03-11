«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Ромой» о переходе Строотмана за 40 миллионов

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, на данный момент «красные дьяволы» ведут переговоры с римским клубом о переходе 27-летнего голландца за 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» планировал приобрести футболиста еще в 2013 году, но вместо английского клуба полузащитник выбрал «Рому». Действующий контракт Строотмана с римской командой истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне голландец провел за «Рому» в Серии А 25 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.