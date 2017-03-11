Чанов: «Опираясь на факты, Акинфеева уже можно назвать легендой»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) записал в свой активе 161-й «сухой» поединок и превзошел достижение Льва Яшина.

«Я всегда говорил, что Игорь потихонечку переписывает все рекорды на себя. Он не гнался за рекордами, просто играл к нашей радости; если ты всегда думаешь о рекордах, они никогда не получаются. Но это Игорь, это его характер, его настрой. Он целеустремленный человек во всех отношениях – и в жизни, и в футболе; все объясняется его характером и психологической устойчивостью, которая очень важна для вратаря.

Можно ли его, как и Яшина, назвать легендой? Не знаю, может, и другое слово модно подобрать. Но вполне можно написать слово «легенда», опираясь на факты. Могу только поздравить его», – сказал Чанов.

За всю карьеру Акинфеев провел 255 матчей без пропущенных мячей. На данный момент голкипер является обладателем самой длинной «сухой» серии нынешнего сезона – 603 минуты.