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    Чанов: «Опираясь на факты, Акинфеева уже можно назвать легендой»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) записал в свой активе 161-й «сухой» поединок и превзошел достижение Льва Яшина.

    «Я всегда говорил, что Игорь потихонечку переписывает все рекорды на себя. Он не гнался за рекордами, просто играл к нашей радости; если ты всегда думаешь о рекордах, они никогда не получаются. Но это Игорь, это его характер, его настрой. Он целеустремленный человек во всех отношениях – и в жизни, и в футболе; все объясняется его характером и психологической устойчивостью, которая очень важна для вратаря.

    Можно ли его, как и Яшина, назвать легендой? Не знаю, может, и другое слово модно подобрать. Но вполне можно написать слово «легенда», опираясь на факты. Могу только поздравить его», – сказал Чанов.

    За всю карьеру Акинфеев провел 255 матчей без пропущенных мячей. На данный момент голкипер является обладателем самой длинной «сухой» серии нынешнего сезона – 603 минуты.

    Источник: ТАСС

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    11.03.2017 18:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 19:15

      Легенда Слуцкого периода.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 11 марта 2017, 18:53

      чемпионат России,где ставит рекорды Акинфеев и чемпионат СССР-две огромные разницы,пусть проявит себя в ЛЧ или сборной

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2017, 18:49

      Нормальный вратарь. И ни превозносить его за рекорды во внутреннем чемпе ни троллить за "рекорд" в ЛЧ не вижу смысла и оснований.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 11 марта 2017, 18:48

      легенда- антирекорда

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:47

      А не опираясь?
      Можно упасть.

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