Бабаев: «Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о достижении голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) установил рекорд чемпионатов России по количеству «сухих» матчей.

Отметим, что Акинфеев превзошел достижение Льва Яшина, который в рамках национального первенства 160 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

«Это уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина – дорогого стоит. Думаю, что этот рекорд будет держаться долгое время. Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы рады за нашего капитана и лидера. Уверен, что у него впереди еще много достижений, потому что по вратарским меркам он молодой футболист. Желаем ему удачи и, главное – здоровья», – сказал Бабаев.

В текущем розыгрыше РФПЛ Акинфеев провел за ЦСКА 18 встреч, в которых пропустил 11 голов. Кроме того, на данный момент голкипер является обладателем самой длинной «сухой» серии сезона – 603 минуты.