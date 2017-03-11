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    Бабаев: «Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о достижении голкипера армейцев Игоря Акинфеева, который после матча 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) установил рекорд чемпионатов России по количеству «сухих» матчей.

    Отметим, что Акинфеев превзошел достижение Льва Яшина, который в рамках национального первенства 160 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

    «Это уникальное достижение, потому что обойти Льва Яшина – дорогого стоит. Думаю, что этот рекорд будет держаться долгое время. Получается так, что теперь Акинфеев бьет рекорды Акинфеева. Мы рады за нашего капитана и лидера. Уверен, что у него впереди еще много достижений, потому что по вратарским меркам он молодой футболист. Желаем ему удачи и, главное – здоровья», – сказал Бабаев.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Акинфеев провел за ЦСКА 18 встреч, в которых пропустил 11 голов. Кроме того, на данный момент голкипер является обладателем самой длинной «сухой» серии сезона – 603 минуты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2017 17:18
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:55

      Пошёл ты на..
      вместе с ...
      А Льва Ивановича не трожь,Бабайка..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 11 марта 2017, 18:09

      В Лиге чемпионов Игорек давно уже только этим и занимается, что свои собственные рекорды обновляет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 11 марта 2017, 17:38

      в ЛЧ бы так!

      -1
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