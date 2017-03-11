Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам, превзойдя достижение Яшина

Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам, превзойдя достижение Яшина

11 марта 2017, 16:20
14

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) и сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении всей игры. Данная «сухая» встреча стала 161-й для 30-летнего вратаря в рамках чемпионатов России.

Таким образом, россиянин установил рекорд для национального первенства, превзойдя достижение легендарного Льва Яшина, чей показатель остановился на отметке в 160 игр без пропущенных мячей.

Всего же в активе Акинфеева за всю карьеру – 255 «сухих» матчей. Кроме того, голкипер стал обладателем самой длинной серии без пропущенных голов нынешнего сезона – 603 минуты.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prtcs
1489238806
Удачи тебе, так держать и дальше.
Ответить
shurik45
1489238809
Игорь лучший, но и благодаря обороне.
Ответить
84aivengo
1489239590
с Яшиным мало кто сравнится...
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1489239662
Игоря поздравляю конечно и удачи ему дальше .......но нельзя сравнивать чемпионат СССР и чемпионат России , уровни совсем разные и времена то же
Ответить
Добрый Бобер
1489242208
По-моему, учитывая разницу уровня соперников, за одну игру Яшина надо давать минимум 2 Акинфеева.
Ответить
Zeff
1489242226
Бедный Яшин. Не заслужил он такого сравнения.
Ответить
Tostao
1489245985
Неприлично сравнивать рекорд Яшина с Акинфеевым. Яшину противостояли настоящие мастера, а не нынешние утырки. Надо разделять рекорды СССР и РФ.
Ответить
shinnik
1489248029
Яшина нельзя превзойти.. Только дотянуться.
Ответить
Par Mezan
1489253805
Давай в ЛЧ прояви себя, только не с пацанвой, а с бундесами или каталами!
Ответить
babenko1977
1489257504
Игорь конечно молодец- но не такой уж он и классный кипер в европейском масштабе
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+