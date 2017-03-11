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    Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам, превзойдя достижение Яшина

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) и сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении всей игры. Данная «сухая» встреча стала 161-й для 30-летнего вратаря в рамках чемпионатов России.

    Таким образом, россиянин установил рекорд для национального первенства, превзойдя достижение легендарного Льва Яшина, чей показатель остановился на отметке в 160 игр без пропущенных мячей.

    Всего же в активе Акинфеева за всю карьеру – 255 «сухих» матчей. Кроме того, голкипер стал обладателем самой длинной серии без пропущенных голов нынешнего сезона – 603 минуты.

    В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 16:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 марта 2017, 21:38

      Игорь конечно молодец- но не такой уж он и классный кипер в европейском масштабе

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 марта 2017, 20:36

      Давай в ЛЧ прояви себя, только не с пацанвой, а с бундесами или каталами!

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 11 марта 2017, 20:12

      как же вы достали пиарить конифея,кто то сука проплачивает за данные говно-статьи.пусть в России он лучшия,но Яшин мировая звезда!!! а кто конифей???-тот кто за хёндай нелепую плюху пропустил??? чего его с Буффоном или Нойером не сравнивают?

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 11 марта 2017, 19:19

      На воротах , пока что лучший в чемпионате страны , в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2017, 19:02

      Шутки про лч уже подъехали?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 19:00

      Яшина нельзя превзойти..
      Только дотянуться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 марта 2017, 18:26

      Неприлично сравнивать рекорд Яшина с Акинфеевым. Яшину противостояли настоящие мастера, а не нынешние утырки.
      Надо разделять рекорды СССР и РФ.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2017, 17:23

      Бедный Яшин. Не заслужил он такого сравнения.

      2
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 11 марта 2017, 17:23

      По-моему, учитывая разницу уровня соперников, за одну игру Яшина надо давать минимум 2 Акинфеева.

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 марта 2017, 16:41

      Игоря поздравляю конечно и удачи ему дальше .......но нельзя сравнивать чемпионат СССР и чемпионат России , уровни совсем разные и времена то же

      8
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > ВЛАДИВОСТОК 11 марта 2017, 17:08

      Да, во времена Яшина в высшей лиге не было Томи и Мордовии...

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