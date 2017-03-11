Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам, превзойдя достижение Яшина

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) и сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении всей игры. Данная «сухая» встреча стала 161-й для 30-летнего вратаря в рамках чемпионатов России.

Таким образом, россиянин установил рекорд для национального первенства, превзойдя достижение легендарного Льва Яшина, чей показатель остановился на отметке в 160 игр без пропущенных мячей.

Всего же в активе Акинфеева за всю карьеру – 255 «сухих» матчей. Кроме того, голкипер стал обладателем самой длинной серии без пропущенных голов нынешнего сезона – 603 минуты.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей.