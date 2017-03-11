Грасия: «Вне зависимости от соперника «Рубину» нужно добиваться положительного результата в матчах РФПЛ»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии встречи 19-го тура РФПЛ с «Оренбургом» подчеркнул, что остался недоволен атакующими действиями команды в прошлом матче с «Анжи» (1:0). Специалист выразил надежду, что казанцы смогут вернуться на должный уровень комбинационной игры.

«По ходу сезона бывают разные игры с разными соперниками. «Анжи» и «Оренбург» – разные команды, которые выдвигают нам разные требования. В матче с «Анжи» мы добились результата, но я был недоволен тем, как мы действовали. В плане комбинирования, в плане атаки мы действовали достаточно слабо. На сборах в этом плане мы играли гораздо лучше. Верю, что мы сможем вернуться на должный уровень комбинационной игры. Каждый соперник выдвигает разные требования, но независимо от соперника нужно добиваться положительного результата.

«Оренбург» – хорошая команда, которая стартовала в весенней части с уверенной победы. В случае с «Анжи» произошли кардинальные изменения, у «Оренбурга» были изменения, но состав по большей части сохранился. В первом круге был тяжелый матч, но матч против «Анжи» тоже был непростым, и нам удалось его выиграть. Матч против «Оренбурга» тоже будет носить упорный характер, и мы приложим все усилия, чтобы добыть три очка», – сказал Грасия.

Поединок «Рубин» – «Оренбург» состоится сегодня, 11 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.