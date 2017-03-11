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    Грасия: «Вне зависимости от соперника «Рубину» нужно добиваться положительного результата в матчах РФПЛ»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии встречи 19-го тура РФПЛ с «Оренбургом» подчеркнул, что остался недоволен атакующими действиями команды в прошлом матче с «Анжи» (1:0). Специалист выразил надежду, что казанцы смогут вернуться на должный уровень комбинационной игры.

    «По ходу сезона бывают разные игры с разными соперниками. «Анжи» и «Оренбург» – разные команды, которые выдвигают нам разные требования. В матче с «Анжи» мы добились результата, но я был недоволен тем, как мы действовали. В плане комбинирования, в плане атаки мы действовали достаточно слабо. На сборах в этом плане мы играли гораздо лучше. Верю, что мы сможем вернуться на должный уровень комбинационной игры. Каждый соперник выдвигает разные требования, но независимо от соперника нужно добиваться положительного результата.

    «Оренбург» – хорошая команда, которая стартовала в весенней части с уверенной победы. В случае с «Анжи» произошли кардинальные изменения, у «Оренбурга» были изменения, но состав по большей части сохранился. В первом круге был тяжелый матч, но матч против «Анжи» тоже был непростым, и нам удалось его выиграть. Матч против «Оренбурга» тоже будет носить упорный характер, и мы приложим все усилия, чтобы добыть три очка», – сказал Грасия.

    Поединок «Рубин» – «Оренбург» состоится сегодня, 11 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.03.2017 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 11 марта 2017, 16:30

      Удачи.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 марта 2017, 13:30

      кто мешает в чем проблемы - на славу мы не против

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ijgjr 11 марта 2017, 17:56

      там сорок человек на трибунах уснули и отморозили, кто уши, кто пальцы.... надо людей нанимать с балалайками, чтоб не было таких эксцессов.... хорошо, что не минус десять температура, а то бы ещё больше пострадало...

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