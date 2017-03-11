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    Покеттино считает, что Венгера не стоит жалеть

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер не нуждается в том, чтобы его жалели. Напомним, ранее болельщики «канониров» потребовали отставки французского специалиста.

    «Справедливо ли критикуют Венгера? Это вопрос не ко мне, а к «Арсеналу» и его болельщикам. Это футбол. Знаю, что никогда бы не стал ждать жалости от своих коллег, если бы оказался в подобной ситуации.

    Я уважаю Венгера. Восхищаюсь им за те 20 лет, что он проработал в «Арсенале», – заявил Покеттино.

    Источник: BBC

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    11.03.2017 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 марта 2017, 14:22

      Пока Венгер у руля, куры всегда будут в его тени...

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