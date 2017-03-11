Покеттино считает, что Венгера не стоит жалеть

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил мнение, что наставник «Арсенала» Арсен Венгер не нуждается в том, чтобы его жалели. Напомним, ранее болельщики «канониров» потребовали отставки французского специалиста.

«Справедливо ли критикуют Венгера? Это вопрос не ко мне, а к «Арсеналу» и его болельщикам. Это футбол. Знаю, что никогда бы не стал ждать жалости от своих коллег, если бы оказался в подобной ситуации.

Я уважаю Венгера. Восхищаюсь им за те 20 лет, что он проработал в «Арсенале», – заявил Покеттино.