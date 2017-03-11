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    Беленов, Глеб и Зуев сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Крылья Советов»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Крыльями Советов». Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов, Слай, Емельянов.

    «Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров, Зуев, Мияйлович, Паскуато.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 10:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      Наварх 11 марта 2017, 12:05

      Уфа молодцы, хорошо идут по чемпионату. Сегодня удачи Уфимцам, Семак молодец!

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 11 марта 2017, 11:33

      где можно посмотреть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 марта 2017, 11:17

      делайте чё хотите нужна победа!

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