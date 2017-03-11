Беленов, Глеб и Зуев сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Крылья Советов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Крыльями Советов». Напомним, встреча состоится сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Кротов, Слай, Емельянов.

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Гаджибеков, Родич, Феррейра, Глеб, Башкиров, Зуев, Мияйлович, Паскуато.

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