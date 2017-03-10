Спаллетти делает ставку на ответный матч с «Лионом»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти отметил слабости своей команды, которые привели к поражению от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы играли одновременно и хорошо, и плохо, но разница между этими состояниями была слишком велика. В последнее время мы пропускаем слишком много голов, потому что легко отдаем мяч сопернику.

Сегодня в первом тайме мы доминировали, не отдавали пространство «Лиону». После перерыва все пошло иначе. Некоторые игроки не справились с давлением соперника. Нужно лучше держать мяч. Замены оказались запоздалыми, но игру мы проиграли не из-за этого. Не хватило характера, куража.

Надеюсь, нам удастся все изменить во втором матче», – приводит слова Спаллетти AFP.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – «Рома» закончился со счетом 4:2. Ответная встреча состоится 16 марта в Риме.