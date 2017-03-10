Шалимов: «Могли бы продержаться, если бы лучше держали мяч»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). Специалист признал закономерность такого результата, а также назвал его неплохим.

«Второй гол на 89-й минуте. Могли 3-4 минуты доиграть и сохранить ничью. В первом тайме соперник владел преимуществом, много атаковал, но мы затем выровняли игру. Если бы меньше ошибались и лучше держали мяч, могли бы продержаться. Наверное, по такой игре счет закономерный, но для нас результат неплохой», – сказал Шалимов.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 16 марта.