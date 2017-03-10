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Шалимов: «Могли бы продержаться, если бы лучше держали мяч»

10 марта 2017, 01:38
13

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). Специалист признал закономерность такого результата, а также назвал его неплохим.

«Второй гол на 89-й минуте. Могли 3-4 минуты доиграть и сохранить ничью. В первом тайме соперник владел преимуществом, много атаковал, но мы затем выровняли игру. Если бы меньше ошибались и лучше держали мяч, могли бы продержаться. Наверное, по такой игре счет закономерный, но для нас результат неплохой», – сказал Шалимов.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 16 марта.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Сельта Шалимов Игорь
Комментарии (13)
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Cromathaar
1489099953
Потому что ты дно, и команда, которая должна по задумке играть в контроль, играет в бей-беги.
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directorpg
1489103949
Нужно играть, а не держаться.
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Boby
1489103973
Дома в принципе шансы есть. Но их надо реализовывать.
Ответить
Dimonadze
1489109129
В том и проблема что решили продержаться
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Cuervo
1489114538
Мальчиш-кибильчиш:нам бы только день простоять,да ночь продержаться ))
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rubinovyi2
1489118129
Продержаться-ключевое слово..,играть надо,а не держаться.
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Наварх
1489125949
Счёт не критичен. Дома только победа!
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Тамхар
1489126306
Еще скажи, что будете "разбираться", почему не продержались...Выбьешь ты Краснодар из ЛЕ своим руководством. Чего же держаться против Сельты (10-е место, говорят, в Ла Лиге)?! Ее побеждать нужно было на ее же поле и думать о том, на кого попадем дальше... А так... В лице Смолова будет очень сомнительное усиление... Встанет Сельта в защиту и все - взламывать такую оборону Краснодар не умеет. Пропал у меня интерес к игре Краснодара под руководством Шалимова. Жалко СНГ. Не в коня корм и все!
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Алексей Гозиас
1489126594
Результат норм, но лучше ничья. Тренер прав, надо лучше держать мяч.
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yudinvitalik
1489128608
прискорбно это осознавать, но Шалимов портит Краснодар((
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