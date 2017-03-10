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    Шалимов: «Могли бы продержаться, если бы лучше держали мяч»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). Специалист признал закономерность такого результата, а также назвал его неплохим.

    «Второй гол на 89-й минуте. Могли 3-4 минуты доиграть и сохранить ничью. В первом тайме соперник владел преимуществом, много атаковал, но мы затем выровняли игру. Если бы меньше ошибались и лучше держали мяч, могли бы продержаться. Наверное, по такой игре счет закономерный, но для нас результат неплохой», – сказал Шалимов.

    Ответная встреча пройдет в Краснодаре 16 марта.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2017 01:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 10 марта 2017, 09:50

      прискорбно это осознавать, но Шалимов портит Краснодар((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 марта 2017, 09:16

      Результат норм, но лучше ничья. Тренер прав, надо лучше держать мяч.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 марта 2017, 09:11

      Еще скажи, что будете "разбираться", почему не продержались...Выбьешь ты Краснодар из ЛЕ своим руководством. Чего же держаться против Сельты (10-е место, говорят, в Ла Лиге)?! Ее побеждать нужно было на ее же поле и думать о том, на кого попадем дальше... А так... В лице Смолова будет очень сомнительное усиление... Встанет Сельта в защиту и все - взламывать такую оборону Краснодар не умеет. Пропал у меня интерес к игре Краснодара под руководством Шалимова. Жалко СНГ. Не в коня корм и все!

      -1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 09:06

      Держаться надо,когда много выпил,а до дома еще не добрался! А в матче надо бороться до финального свистка,но это уже по части психологии!

      -1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 10 марта 2017, 09:05

      Счёт не критичен. Дома только победа!

      -2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 марта 2017, 06:55

      Продержаться-ключевое слово..,играть надо,а не держаться.

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 марта 2017, 06:19

      грустно...

      -1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 10 марта 2017, 05:55

      Мальчиш-кибильчиш:нам бы только день простоять,да ночь продержаться ))

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 10 марта 2017, 04:25

      В том и проблема что решили продержаться

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby 10 марта 2017, 02:59

      Дома в принципе шансы есть. Но их надо реализовывать.

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