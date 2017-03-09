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    Жигулев – в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Сельты»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром».

    «Сельта»: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти, Аспас, Систо, Васс, Джонни, Кабрал.

    «Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Рамирес, Вандерсон, Жигулев, Клаэссон, Перейра.

    Встреча пройдет в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией этого матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 22:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 марта 2017, 23:21

      Удачи быки!!!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 марта 2017, 23:03

      Краснодар будет сложно,
      Но всё возможно!
      Ждём Победы))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 9 марта 2017, 23:00

      Вперед Краснодар!!

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 9 марта 2017, 22:54

      Удачи, Краснодар!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 марта 2017, 22:54

      УДАЧИ !!!

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