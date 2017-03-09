Жигулев – в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Сельты»

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром».

«Сельта»: Альварес, Маллот, Фонтас, Диаз, Радойя, Гуидетти, Аспас, Систо, Васс, Джонни, Кабрал.

«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Газинский, Подберезкин, Рамирес, Вандерсон, Жигулев, Клаэссон, Перейра.

Встреча пройдет в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией этого матча.

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