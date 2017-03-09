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    Неймар: «Месси точно продлит контракт с «Барселоной»

    Нападающий «Барселоны» Неймар уверен в том, что его партнер Лионель Месси останется в команде.

    «Он точно продлит контракт с клубом. Что касается меня, то я очень доволен своим положением в «Барселоне» и одноклубниками. С каждым днем я становлюсь все лучше», — сказал бразилец.

    Ранее сообщалось о том, что по условиям нового контракта игрок сборной Аргентины будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

    В текущем сезоне чемпионата Испании Неймар забил восемь голов в 22-х матчах. Каталонский клуб временно лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Реал», имеющий матч в запасе.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.03.2017 16:14
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