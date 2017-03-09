Неймар: «Месси точно продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Неймар уверен в том, что его партнер Лионель Месси останется в команде.

«Он точно продлит контракт с клубом. Что касается меня, то я очень доволен своим положением в «Барселоне» и одноклубниками. С каждым днем я становлюсь все лучше», — сказал бразилец.

Ранее сообщалось о том, что по условиям нового контракта игрок сборной Аргентины будет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

В текущем сезоне чемпионата Испании Неймар забил восемь голов в 22-х матчах. Каталонский клуб временно лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко «Реал», имеющий матч в запасе.