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  • «Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год

«Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год

6 марта 2017, 01:21
12

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Руководство сине-гранатовых готово предложить 29-летнему футболисту новое соглашение с заработной платой в размере 35 миллионов евро в год. Отмечается, что сам аргентинец намерен остаться остаться в каталонском клубе.

Напомним, что нынешний трудовой договор Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард провел 23 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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John Wick
1488753232
24 летнему??
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ДАША Д
1488765313
Почему из заголовка 5 миллионов украли?
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Аид666
1488766304
интересно, есть предел?)
Ответить
swot1205
1488767917
На футболках отобьют
Ответить
Тазит
1488772475
Ну, тут все понятно. Он заключит контракт не с Барселоной, а с руководством, которое на пять лямов больше предлагает)
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1488777204
автор новости 5 лямов себе загреб?)
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Lexa_Lexa
1488777683
Заслужил, молодчик!!!
Ответить
Anton-champion
1488777828
Барса,порвите ПСЖ,умоляю...)))
Ответить
Gullit 76
1488784695
С Барсой навечно!
Ответить
NoN141
1488786007
«Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год Руководство сине-гранатовых готово предложить 29-летнему футболисту новое соглашение с заработной платой в размере 35 миллионов евро в год. 30 миллионов в заголовке. - Непорядок, куда дели 5 лямов?
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