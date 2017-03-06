«Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год

«Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

Руководство сине-гранатовых готово предложить 29-летнему футболисту новое соглашение с заработной платой в размере 35 миллионов евро в год. Отмечается, что сам аргентинец намерен остаться остаться в каталонском клубе.

Напомним, что нынешний трудовой договор Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард провел 23 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.