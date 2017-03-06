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    «Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год

    «Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

    Руководство сине-гранатовых готово предложить 29-летнему футболисту новое соглашение с заработной платой в размере 35 миллионов евро в год. Отмечается, что сам аргентинец намерен остаться остаться в каталонском клубе.

    Напомним, что нынешний трудовой договор Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард провел 23 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Marca

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    06.03.2017 01:21
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 6 марта 2017, 10:40

      «Барселона» готова предложить Месси новый контракт с зарплатой 30 миллионов в год

      Руководство сине-гранатовых готово предложить 29-летнему футболисту новое соглашение с заработной платой в размере 35 миллионов евро в год.

      30 миллионов в заголовке. - Непорядок, куда дели 5 лямов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 марта 2017, 10:18

      С Барсой навечно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 6 марта 2017, 08:23

      Барса,порвите ПСЖ,умоляю...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 марта 2017, 08:21

      Заслужил, молодчик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 марта 2017, 08:13

      автор новости 5 лямов себе загреб?)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 марта 2017, 06:54

      Ну, тут все понятно. Он заключит контракт не с Барселоной, а с руководством, которое на пять лямов больше предлагает)

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 марта 2017, 05:38

      На футболках отобьют

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 марта 2017, 05:11

      интересно, есть предел?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 марта 2017, 04:55

      Почему из заголовка 5 миллионов украли?

      4
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 6 марта 2017, 02:51

      Сейчас Барса и Месси неразделимы!!!

      0
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