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    «Краснодар» на выезде встретится с «Сельтой»

    В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проведет свой первый матч на выезде в Испании. Российской команде будет противостоять «Сельта». Встреча запланирована на четверг, 9 марта.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Сельта» – «Краснодар». Начало в 23:05, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2017 22:02
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 марта 2017, 00:09

      нужно забить гол....

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 23:23

      Быки не слабее Сельты - главное не теряться!Верю!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 марта 2017, 23:05

      Ростов показал свою силу , теперь слово за Краснодаром !

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 марта 2017, 23:02

      Краснодар будет сложно,
      Но всё возможно!
      Ждём Победы))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 9 марта 2017, 19:03

      Быки!! Они же не тореро..Размажьте эту шелупонь по газону!! Вам это по силам!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 9 марта 2017, 17:30

      Удачи Южаням двух городов !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 9 марта 2017, 16:57

      Краснодару удачи и победы!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 16:45

      Тяжелая будет игра, но шанс есть.....удачи быкам)))

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 9 марта 2017, 14:30

      Сельта будет стараться реабилитироваться перед болельщика за последнее крупное поражение, пойдет в атаку большими силами, вот тут и Краснодар поймает на контратаке, опять же какую тактику выберет Шалимов, думаю он правильно все сделает, удачи Краснодару!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 9 марта 2017, 13:52

      Если Краснодар сыграет в свой футбол, то точно не проиграет сегодня. Удачи, Быки)))))))

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > РМЗ 9 марта 2017, 23:26

      Тебя сейчас раком поставлю, грязное чудовище!

      2
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