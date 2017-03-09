«Краснодар» на выезде встретится с «Сельтой»

В рамках 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проведет свой первый матч на выезде в Испании. Российской команде будет противостоять «Сельта». Встреча запланирована на четверг, 9 марта.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Сельта» – «Краснодар». Начало в 23:05, не пропустите!

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