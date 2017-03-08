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  • Каррера предлагал Глушакову выложить совместное фото, чтобы успокоить болельщиков

Каррера предлагал Глушакову выложить совместное фото, чтобы успокоить болельщиков

8 марта 2017, 23:20
5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, специалист не пожал руку хавбеку после замены в матче РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

– Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

– Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в Instagram всем назло, чтобы тему закрыть.

– Полезный опыт?

– Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

– Почему решили этого не делать?

– Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про «Спартак» не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен.

«Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Dj-Sog
1489005682
Значит всё ок.
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VVM1964
1489008330
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИГНЕЙ , ВНУТРИ КОМАНДЫ ВСЕ ОТЛИЧНО - ВЕРИМ , НАДЕЕМСЯ , ЖДЕМ !
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Nerlinger
1489008780
Фотогафируйтесь. А посередке Хамон, и обнимитесь с ним
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VIPded
1489039175
Фото с интимом не предлагать!!! )))
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Каратель помойников
1489074862
думаю болельщики и не беспокоятся,больше беспокоятся те упыри что хотят"расшатать лодку" и публикаторы всякой заказной хуйни. А в Спартаке всё хорошо!
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