Каррера предлагал Глушакову выложить совместное фото, чтобы успокоить болельщиков

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, специалист не пожал руку хавбеку после замены в матче РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

– Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

– Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в Instagram всем назло, чтобы тему закрыть.

– Полезный опыт?

– Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

– Почему решили этого не делать?

– Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про «Спартак» не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен.

«Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.