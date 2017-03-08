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    Каррера предлагал Глушакову выложить совместное фото, чтобы успокоить болельщиков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, специалист не пожал руку хавбеку после замены в матче РФПЛ против «Краснодара» (2:2).

    – Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

    – Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в Instagram всем назло, чтобы тему закрыть.

    – Полезный опыт?

    – Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

    – Почему решили этого не делать?

    – Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про «Спартак» не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен.

    «Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 23:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 9 марта 2017, 18:54

      думаю болельщики и не беспокоятся,больше беспокоятся те упыри что хотят"расшатать лодку" и публикаторы всякой заказной хуйни. А в Спартаке всё хорошо!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 марта 2017, 08:59

      Фото с интимом не предлагать!!! )))

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 марта 2017, 00:33

      Фотогафируйтесь. А посередке Хамон, и обнимитесь с ним

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      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 8 марта 2017, 23:41

      Значит всё ок.

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