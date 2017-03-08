Каррера предлагал Глушакову выложить совместное фото, чтобы успокоить болельщиков

думаю болельщики и не беспокоятся,больше беспокоятся те упыри что хотят"расшатать лодку" и публикаторы всякой заказной хуйни. А в Спартаке всё хорошо!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, специалист не пожал руку хавбеку после замены в матче РФПЛ против «Краснодара» (2:2).
– Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?
– Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в Instagram всем назло, чтобы тему закрыть.
– Полезный опыт?
– Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.
– Почему решили этого не делать?
– Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про «Спартак» не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен.
«Спартак» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.