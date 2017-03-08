Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перейра заявил, что готов выйти в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Сельты»

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». По словам футболиста, испанский клуб обладает прекрасными игроками в обороне.

    «Сельта» – очень хорошая команда, как в защите, так и в атаке. Хорошо играют в обороне, у них есть выдающиеся игроки в этой линии. А про их тренера можно сказать, что это большой тактик. Я о возможной смене команды летом не думаю. Я играю в этом клубе, хочу добиться с ним успехов в Лиге Европы. Мы до сих пор не знаем стартового состава, но я готов выйти как с первых минут, так и на замену», – сказал Перейра.

    Матч состоится 9 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 21:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11