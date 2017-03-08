Шалимов: «Мамаев может выйти на замену в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты», а также высказался о состоянии полузащитника российского клуба Павла Мамаева.

«Ощущение, что то, что мы аутсайдеры, поможет в том случае, если соперник в это поверит. Но не думаю, что «Сельта» выйдет расслабленной. Мамаев? Физически и психологически он уже готов играть. Пора начинать его выпускать на поле. Но нам нужен результат. Думаю, что Павел завтра выйдет на замену.

Не думаю, что на нас повлияет то, что приходится играть через два дня на третий. Мы уже играли по такому графику в конце прошлого сезона. Что касается травмированных, то они прибавляются, но есть и те, кто уже восстанавливается. Надеюсь, проблем с составом в ближайшее время не будет», – сказал специалист.

Встреча состоится 9 марта и начнется в 23:05 по московскому времени.