Главный тренер «Спартака-Нальчик»: «Думаю, «Динамо» в ближайшие туры решит вопрос выхода в РФПЛ»

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Хасанби Биджиев подвел итоги матча 25-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:1). По мнению специалиста, бело-голубые в ближайшее время смогут решить вопрос выхода в РФПЛ.

«В первую очередь хотел бы поздравить женщин с 8 марта. Матч был для нас тяжелый, название «Динамо» говорит само за себя – квалифицированный коллектив, поставленная игра, хорошие исполнители. Готовясь к матчу, мы просмотрели последние игры динамовцев, сделали для себя наброски, поняли, как выстраивать игру в атаке и обороне. Соперник имел преимущество по игре, но нам удалось воплотить задуманное в жизнь. Жалко, что пропустили сразу после того, как забили. Мы опасались стандартов соперника, так как он имел преимущество в росте.

В любом случае должен поблагодарить ребят, что взяли себя в руки и без паники довели матч до конца. Спасибо им за технику и самоотдачу. Отмечу многочленную группу болельщиков, которая пришла нас поддержать. Это нам помогло. Поле было в хорошем состоянии, спасибо работникам стадиона, ожидали увидеть другое качество газона. Что касается «Динамо», то думаю, они должны решить задачу выхода в РФПЛ в ближайшие туры», – сказал Биджиев.

«Спартак-Нальчик» находится на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ.