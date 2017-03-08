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    Моуринью: «Не знаю, кто сыграет против нас завтра. Может, тот высокий мощный парень из Казани?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» прокомментировал дисквалификацию нападающего Златана Ибрагимовича в АПЛ. Португальский специалист отметил, что шведский форвард готов принять участие в завтрашней игре.

    – Какова ваша реакция на дисквалификацию Ибрагимовича?

    – Нет реакции. Он может играть завтра. Я не комментирую внутрианглийские вопросы.

    – Как сдержать Азмуна?

    – Я еще даже не знаю, будет ли он завтра играть. У них есть 3-4 атакующих игрока высокого класса. Может, выйдет Полоз, может тот высокий мощный парень, который играл за Казань. У нас трудный соперник – они защищаются в десять человек, всей командой, и очень опасны в контратаке. И любой из атакующих игроков может представлять угрозу.

    – Вы вчера раздавали автографы в аэропорту. Делаете ли вы так всегда, или вчера было исключением?

    – Я стараюсь делать так всегда, когда мы за рубежом. Я представляю, конечно, и себя, но в гораздо больше степени «Манчестер Юнайтед». И всегда, когда мы за рубежом, надо что-то дать людям. К сожалению, я не могу быть там час, не могу всем дать автограф, но нужно уважать людей, которые приходят встретить или поприветствовать нас.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2017 14:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2336

      den161 9 марта 2017, 10:55

      Пусть Девич забьет, у Моура вообще башню сорвет тогда ))))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:22

      Бухарова заберут в МЮ

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 9 марта 2017, 08:32

      Я считаю, что Бухаров после матча должен подарить свою футболку Мауринью.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 18:17

      Завуалированное оскорбление,Бухаров должен ответить!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 марта 2017, 16:36

      Вот тот высокий,мощный парень,фамилию которого Моур не удостоился узнать и надерет вам задницу...И фамилию Бухаров товарищ Жозе запомнит навсегда....

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 марта 2017, 16:25

      Мне кажется он вообще говорит о Дзюбе.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > RedWhiteFans2 8 марта 2017, 20:36

      Не, Дзюбы в Казани, кажется, не было. Желаю Бухарову сыграть так, чтобы "особенный" его фамилию выучил и запомнил. Если выпустят, конечно.

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 8 марта 2017, 15:31

      Жозе помнит Сашу и Рубин, забей гол МЮ, можно дубль:))))

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 марта 2017, 15:29

      нет, против тебя из казани будет играть тут туркменский тренер ... бойся...

      6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 марта 2017, 14:44

      Нужно "тому высокому парню" сделать так,чтобы его фамилия на табло светились.Желательно несколько раз,чтобы Маур запомнил её.

      7
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Yurok161 8 марта 2017, 15:16

      надеюсь так и будет..) этот "высокий парень" захочет сам доказать, что он не просто "высокий парень" )))

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