Моуринью: «Не знаю, кто сыграет против нас завтра. Может, тот высокий мощный парень из Казани?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» прокомментировал дисквалификацию нападающего Златана Ибрагимовича в АПЛ. Португальский специалист отметил, что шведский форвард готов принять участие в завтрашней игре.

– Какова ваша реакция на дисквалификацию Ибрагимовича?

– Нет реакции. Он может играть завтра. Я не комментирую внутрианглийские вопросы.

– Как сдержать Азмуна?

– Я еще даже не знаю, будет ли он завтра играть. У них есть 3-4 атакующих игрока высокого класса. Может, выйдет Полоз, может тот высокий мощный парень, который играл за Казань. У нас трудный соперник – они защищаются в десять человек, всей командой, и очень опасны в контратаке. И любой из атакующих игроков может представлять угрозу.

– Вы вчера раздавали автографы в аэропорту. Делаете ли вы так всегда, или вчера было исключением?

– Я стараюсь делать так всегда, когда мы за рубежом. Я представляю, конечно, и себя, но в гораздо больше степени «Манчестер Юнайтед». И всегда, когда мы за рубежом, надо что-то дать людям. К сожалению, я не могу быть там час, не могу всем дать автограф, но нужно уважать людей, которые приходят встретить или поприветствовать нас.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.