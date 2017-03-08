«Атлетико» заинтересован в покупке хавбека «Байера»

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль может продолжить карьеру в Испании. Сообщается, что 26-летний словенец по-прежнему входит в сферу интересов «Атлетико».

Футболиста видеть в своем составе желает главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который хочет приобрести хавбека в качестве замены возрастным игрокам – Габи и Тиагу.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кампль провел 21 матч, забив один гол и сделав две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.