Хави: «Верратти чем-то напоминает меня, было бы здорово увидеть его в «Барселоне»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави сравнил с собой хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. По словам экс-футболиста «Барселоны», он является сторонником перехода итальянца в каталонский клуб.

«Мне кажется, что Верратти чем-то напоминает меня. Он постоянно ищет мяч, любит опускаться достаточно глубоко, чтобы получить его, после чего протаскивает вперед и ведет игру.

Марко такого же невысокого роста. И он не теряет мяч практически никогда. У него удивительная техника. Было бы здорово увидеть Верратти в «Барселоне». Считаю его идеальным приобретение для сине-гранатовых», – сказал Хави.

В нынешнем сезоне Верратти записал в свой актив два гола и шесть результативных передач в 30-ти поединках.