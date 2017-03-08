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    Хави: «Верратти чем-то напоминает меня, было бы здорово увидеть его в «Барселоне»

    Полузащитник «Аль-Садда» Хави сравнил с собой хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. По словам экс-футболиста «Барселоны», он является сторонником перехода итальянца в каталонский клуб.

    «Мне кажется, что Верратти чем-то напоминает меня. Он постоянно ищет мяч, любит опускаться достаточно глубоко, чтобы получить его, после чего протаскивает вперед и ведет игру.

    Марко такого же невысокого роста. И он не теряет мяч практически никогда. У него удивительная техника. Было бы здорово увидеть Верратти в «Барселоне». Считаю его идеальным приобретение для сине-гранатовых», – сказал Хави.

    В нынешнем сезоне Верратти записал в свой актив два гола и шесть результативных передач в 30-ти поединках.

    Источник: Le Parisien

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    08.03.2017 01:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 марта 2017, 19:31

      может тебе приснилось.

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 8 марта 2017, 07:51

      Вератти немного не хватает быстроты принятия решений...а так безусловно один из лучших теневых игроков или рабочих лошадок ...

      1
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      Рейтинг: +120

      agil 8 марта 2017, 07:49

      Хави ты в чем то прав...но ты есть ты...особенно когда ты с иньестой в паре в лучшие годы....как же вы дополняли друг друга в барсе кстати и бускетс с вами...а в сборной плюс ещё Алонсо....вот это команды были....

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