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    Карпин: «Главная проблема Ари – желание играть в футбол»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем Ари, который этой зимой перешел на правах аренды из «Краснодара» в «Локомотив». Напомним, что бразильский форвард выступал за красно-белых в 2010 году под руководством Карпина.

    «Ари не только пришел ко мне в «Спартак», но и ушел из него при мне. Он может помочь «Локомотиву», особенно в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол. У Ари есть одна проблема – желание играть. Его постоянно нужно мотивировать. Такая проблема у него еще с Голландии, откуда он приехал, такое же было и в «Спартаке». В таких ситуациях остается только сажать его на скамейку.

    Бывало в «Спартаке», что он и опаздывал на сборы, и нарушал дисциплину. Однажды он вернулся из отпуска в Бразилии с каким-то укусом комара или мухи, из-за чего оказался в лазарете. После этого еще просил 3 миллиона евро за продление контракта со «Спартаком». Затем ушел в «Краснодар», где с ним случилось примерно то же самое – он снизил к себе требования», — сказал Карпин.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 06:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 марта 2017, 18:24

      У Палыча нельзя не хотеть играть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 7 марта 2017, 10:56

      Семин быстро укус комара исправит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 марта 2017, 10:47

      У Палыча немалый опыт по части мотивации ,не удивлюсь если еще и ветераны у него заиграют этой весной!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 марта 2017, 08:29

      У Семина не забалуешь.Последний пример Самедов и Денисов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 7 марта 2017, 06:52

      Напоминает обиженную девушку, которая рассказывает свою историю

      1
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