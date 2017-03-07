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Карпин: «Главная проблема Ари – желание играть в футбол»

7 марта 2017, 06:13
5

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем Ари, который этой зимой перешел на правах аренды из «Краснодара» в «Локомотив». Напомним, что бразильский форвард выступал за красно-белых в 2010 году под руководством Карпина.

«Ари не только пришел ко мне в «Спартак», но и ушел из него при мне. Он может помочь «Локомотиву», особенно в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол. У Ари есть одна проблема – желание играть. Его постоянно нужно мотивировать. Такая проблема у него еще с Голландии, откуда он приехал, такое же было и в «Спартаке». В таких ситуациях остается только сажать его на скамейку.

Бывало в «Спартаке», что он и опаздывал на сборы, и нарушал дисциплину. Однажды он вернулся из отпуска в Бразилии с каким-то укусом комара или мухи, из-за чего оказался в лазарете. После этого еще просил 3 миллиона евро за продление контракта со «Спартаком». Затем ушел в «Краснодар», где с ним случилось примерно то же самое – он снизил к себе требования», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Спартак Ари Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Tolegeniskakov
1488858723
Напоминает обиженную девушку, которая рассказывает свою историю
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bumer_moscow
1488864549
У Семина не забалуешь.Последний пример Самедов и Денисов.
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nemolod
1488872873
У Палыча немалый опыт по части мотивации ,не удивлюсь если еще и ветераны у него заиграют этой весной!
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Fanfurik
1488873372
Семин быстро укус комара исправит
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loko-the_best
1488986673
У Палыча нельзя не хотеть играть)
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