Карпин: «Главная проблема Ари – желание играть в футбол»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о нападающем Ари, который этой зимой перешел на правах аренды из «Краснодара» в «Локомотив». Напомним, что бразильский форвард выступал за красно-белых в 2010 году под руководством Карпина.

«Ари не только пришел ко мне в «Спартак», но и ушел из него при мне. Он может помочь «Локомотиву», особенно в матчах против команд, которые играют в закрытый футбол. У Ари есть одна проблема – желание играть. Его постоянно нужно мотивировать. Такая проблема у него еще с Голландии, откуда он приехал, такое же было и в «Спартаке». В таких ситуациях остается только сажать его на скамейку.

Бывало в «Спартаке», что он и опаздывал на сборы, и нарушал дисциплину. Однажды он вернулся из отпуска в Бразилии с каким-то укусом комара или мухи, из-за чего оказался в лазарете. После этого еще просил 3 миллиона евро за продление контракта со «Спартаком». Затем ушел в «Краснодар», где с ним случилось примерно то же самое – он снизил к себе требования», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари провел 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.