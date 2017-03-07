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    Фернандо: «Спартаку» нельзя терять очки. Мы боремся с серьезными соперниками»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо после ничьей с «Краснодаром» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России признался, что слегка разочарован результатом. Бразилец также подчеркнул, что его забитый мяч в ворота «быков» – следствие тренировочных упражнений.

    «Рад, что забил, но немного разочарован тем, как закончился матч. К сожалению, мы сыграли вничью, несмотря на то что два раза вели в счете и выглядели хорошо. Но нужно понимать, что ничья на поле такого соперника — приемлемый результат, поскольку в Краснодаре непросто играть. Тем более «Краснодар» уже вошел в сезон. Мы показали, что тоже физически готовы хорошо и можем играть на равных с командой, которая должна была вкатиться в чемпионат намного лучше.

    Мой гол? Это то, что мы отрабатываем на тренировках. Иногда остаемся после занятий, иногда выполняем такое тренировочное упражнение. В общем, мы это нарабатываем — и вот результат.

    ЦСКА и «Зенит» — сильные команды, также сильны «Терек», «Ростов» и «Краснодар». Понимаем, что боремся в очень трудном чемпионате с серьезными соперниками. Пусть мы и опережаем всех на пять очков, но нужно понимать, что в РФПЛ провалы недопустимы, поскольку сразу будем чувствовать дыхание в спину. Это будет неприятно, и поэтому нам нельзя терять очки», — сказал Фернандо.

    По итогам 18-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 01:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37

      раптор62 7 марта 2017, 12:00

      да центр держит хорошо молорик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 7 марта 2017, 09:35

      Фернандо опять прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 03:04

      Фернандо хорош
      гол забил, просто шедевральный
      .

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 7 марта 2017, 01:32

      Да, концовка чемпа будет жаркой!

      1
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