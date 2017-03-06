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    РФПЛ. «Рубин» в большинстве обыграл «Анжи» в заключительном матче 18-го тура

    В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле уступил «Рубину» – 0:1. Автором единственного гола стал Максим Канунников, поразивший ворота соперника на 81-й минуте.

    Отметим, что данную встречу хозяева заканчивали в меньшинстве после удаления Саида Эзатолахи. Кроме того, в первом тайме в составе махачкалинского клуба Адлан Кацаев не реализовал пенальти.

    После победы «Рубин» набрал 26 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Анжи», имея в активе 20 баллов, остался на 11-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Канунников, 81.

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов, Эзатолахи, Хубулов (Яковлев, 63), Кацаев, Будковский, Прудников (Батов, 61).

    Рубин: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Карадениз. 79), М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук (Цакташ, 56), Жонатас, Канунников.

    Предупреждения: Эзатолахи, 27 – Ткачук, 11; Канунников, 23.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 23:58

      Анжуйцы ещё поискрят
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