РФПЛ. «Рубин» в большинстве обыграл «Анжи» в заключительном матче 18-го тура

В заключительном матче 18-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле уступил «Рубину» – 0:1. Автором единственного гола стал Максим Канунников, поразивший ворота соперника на 81-й минуте.

Отметим, что данную встречу хозяева заканчивали в меньшинстве после удаления Саида Эзатолахи. Кроме того, в первом тайме в составе махачкалинского клуба Адлан Кацаев не реализовал пенальти.

После победы «Рубин» набрал 26 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Анжи», имея в активе 20 баллов, остался на 11-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Канунников, 81.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Асильдаров, 89), Фибел, Жиров, Мусалов, Брызгалов, Эзатолахи, Хубулов (Яковлев, 63), Кацаев, Будковский, Прудников (Батов, 61).

Рубин: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Устинов (Карадениз. 79), М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук (Цакташ, 56), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Эзатолахи, 27 – Ткачук, 11; Канунников, 23.

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