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    В Харькове 13-летний мальчик погиб в результате падения на него футбольных ворот

    В модульном городке в Харькове, в котором проживают переселенцы с Донбасса, произошел трагический инцидент. Во время игры в футбол на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Случилось это в воскресенье, 5 марта.

    Как сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, ворота не были закреплены. Он пообещал, что городские власти полностью оплатят все расходы на похороны ребенка.

    «На 13-летнего мальчика во время игры в футбол упали ворота. Ребенок умер. По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля. Вторые ворота тоже были не закреплены. Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер», – цитирует Сидоренко «Корреспондент».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 марта 2017, 20:44

      "Ребенок умер. По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля... Эту площадку делала киевская фирма."
      Сократите новость до этих размеров и ждите, когда рейтинги взлетят до небес, дорогая редакция!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2017, 15:07

      Эта Путин виноват!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 марта 2017, 14:41

      вот эта новость..у нас ежемесячно погибали от ворот, качель..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Chernyi Lis 6 марта 2017, 14:57

      "Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер". Главное. чтобы сейчас не началось: киевская хунта, каратели, убили ребенка с Донбасса и т.д.

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