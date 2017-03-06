В Харькове 13-летний мальчик погиб в результате падения на него футбольных ворот

В модульном городке в Харькове, в котором проживают переселенцы с Донбасса, произошел трагический инцидент. Во время игры в футбол на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью. Случилось это в воскресенье, 5 марта.

Как сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, ворота не были закреплены. Он пообещал, что городские власти полностью оплатят все расходы на похороны ребенка.

«На 13-летнего мальчика во время игры в футбол упали ворота. Ребенок умер. По-видимому, это предусмотрено конструкцией поля. Вторые ворота тоже были не закреплены. Эту площадку делала киевская фирма, которая выиграла тендер», – цитирует Сидоренко «Корреспондент».