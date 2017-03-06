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    Рибери ждет только победы над «Арсеналом»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери уверен, что его команда должна побеждать «Арсенал» в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне. Напомним, что первая встреча закончилась победой немцев на своем поле со счетом 5:1.

    «Бавария» должна побеждать «Арсенал» в Лондоне. Сейчас у нас все идет правильно, так как мы действуем как настоящая команда. Даже сидя на скамейке запасных, футболисты всегда сосредоточены на задачах команды и готовы выйти на поле в любой момент», – сказал Рибери.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» состоится во вторник, 7 марта.

    Источник: Bild

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    06.03.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 марта 2017, 09:47

      А что еще ждать

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