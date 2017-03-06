«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Каррерой

Руководство «Спартака» намерено продлить соглашение с нынешним главным тренером команды Массимо Каррерой. Стороны приступили к обсуждению условий нового контракта. Известно, что было достигнуто принципиальное согласие о подписании документа. Окончательные нюансы будут урегулированы по окончании нынешнего сезона.

Также сообщается, что будут улучшены условия договора. Ежегодный оклад итальянского специалиста будет повышен до 2,5-3 миллионов евро, как и его бонусная составляющая. Сейчас Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон. Стоит отметить, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

После 18 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 41 очком, опережая «Зенит», идущий на второй позиции, на пять очков.