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  • «Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Каррерой

«Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Каррерой

6 марта 2017, 07:31
29

Руководство «Спартака» намерено продлить соглашение с нынешним главным тренером команды Массимо Каррерой. Стороны приступили к обсуждению условий нового контракта. Известно, что было достигнуто принципиальное согласие о подписании документа. Окончательные нюансы будут урегулированы по окончании нынешнего сезона.

Также сообщается, что будут улучшены условия договора. Ежегодный оклад итальянского специалиста будет повышен до 2,5-3 миллионов евро, как и его бонусная составляющая. Сейчас Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон. Стоит отметить, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

После 18 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 41 очком, опережая «Зенит», идущий на второй позиции, на пять очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (29)
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Диктор
1488776313
И это правильное решение.
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VIPded
1488777080
Парочку потерь очков и традиционно начнут сливать тренера...
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David_Fio
1488778202
Сейчас "Спартак" пару матчей не выиграет, сразу всех собак спустят на Карреру! Но он уже сделал себе имя, и им активно интересуются на родине! Поэтому не вижу смысла для самого итальянца продлевать контракт там, где его при первой же неудаче выгонят. Единственный плюс - возможность засветиться в лиге чемпионов!
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RedWhiteFans2
1488778267
Здесь налицо справедливая оценка труда и изменений внесённый тренером за короткий промежуток времени. Наредкость сработал принцип оплата услуг по трудам. Пришёл за миллион и доказал свою значимость и повысил свою стоимость. Если бы ещё всем игрокам платили не по 3 -5 Лямов за ожидания (Кокорин, Дзюба, Луческу) , да ещё и деньгами "достояния народа", а по результатам каждого конкретного матча, тогда и футбол был бы лучше.
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adekvat
1488778781
Пока возглавляет.
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Сармат Ростов
1488780627
Правильное решение. Работа тренера налицо. При нынешней игре команды нелишним будет накинуть деньжат главному тренеру!!!
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RON72
1488782140
Хорошее дело.при нем спартак заиграл.
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сергей николаевич
1488784300
конечно, необходимо продлевать
Ответить
LIWER RW
1488787680
Объективно заслуживает и улучшения контрактных условий и продления контракта. Именно он воодушевил команду и болельщиков.
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a-rakhmatov
1488787823
Правильное решение, он хороший тренер!
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