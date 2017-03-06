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    «Спартак» начал переговоры о продлении контракта с Каррерой

    Руководство «Спартака» намерено продлить соглашение с нынешним главным тренером команды Массимо Каррерой. Стороны приступили к обсуждению условий нового контракта. Известно, что было достигнуто принципиальное согласие о подписании документа. Окончательные нюансы будут урегулированы по окончании нынешнего сезона.

    Также сообщается, что будут улучшены условия договора. Ежегодный оклад итальянского специалиста будет повышен до 2,5-3 миллионов евро, как и его бонусная составляющая. Сейчас Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон. Стоит отметить, что действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.

    После 18 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 41 очком, опережая «Зенит», идущий на второй позиции, на пять очков.

    Источник: Известия

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    06.03.2017 07:31
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 марта 2017, 19:41

      дождитесь конца сезона,блеать... куда торопитесь?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 марта 2017, 19:25

      Ну, Карерра, не стесняйся. Они тебя сейчас не отпустят, намучились бедолаги.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 марта 2017, 11:10

      Правильное решение, он хороший тренер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 6 марта 2017, 11:08

      Объективно заслуживает и улучшения контрактных условий и продления контракта. Именно он воодушевил команду и болельщиков.

      5
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 6 марта 2017, 10:47

      Значит им интересуются уже клубы

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 6 марта 2017, 10:11

      конечно, необходимо продлевать

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 марта 2017, 10:03

      Правильно,а когда в топ позовут - больше срубят.

      0
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      Рейтинг: +94

      RON72 6 марта 2017, 09:35

      Хорошее дело.при нем спартак заиграл.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 марта 2017, 09:10

      Правильное решение. Работа тренера налицо. При нынешней игре команды нелишним будет накинуть деньжат главному тренеру!!!

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 6 марта 2017, 08:39

      Пока возглавляет.

      -3
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