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    Фернандо: «Спартак» добился ничьей с сильным соперником»

    Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо остался доволен ничейным результатом с «Краснодаром» в выездном матче 18-го тура российской Премьер-лиги, который закончился со счетом 2:2.

    «К сожалению, сегодня нам у нас не получилось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол», – написал бразилец в своем Instagram.

    После 18 туров «Спартак» продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит», идущий вторым, на пять очков.

    Источник: Instagram

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    06.03.2017 06:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 10:16

      Если бы судья судил бы адекватно-результат мог бы быть совсем другим.Ведь Краснодар не забил ни одного гола с игры.

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