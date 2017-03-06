Фернандо: «Спартак» добился ничьей с сильным соперником»

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо остался доволен ничейным результатом с «Краснодаром» в выездном матче 18-го тура российской Премьер-лиги, который закончился со счетом 2:2.

«К сожалению, сегодня нам у нас не получилось победить, но мы добились ничьей с сильным соперником на его поле. Очень рад, что сумел забить гол», – написал бразилец в своем Instagram.

После 18 туров «Спартак» продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит», идущий вторым, на пять очков.