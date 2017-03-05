Мостовой: «Луис Адриано? Кроме гола, он ничего не создал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). По мнению Мостового, нападающие красно-белых Зе Луиш и Луис Адриано мешали друг другу на поле.

«На фоне вчерашней унылой игры ЦСКА и «Зенита» мы увидели хороший матч с обилием голов и высокими скоростями. «Спартак» свои моменты реализовал, надо понимать, что первый удар со штрафного – сразу гол. «Краснодар» сразу отыгрался после ошибки соперника и обреза. Никто из соперников не заслуживал поражения. Все остались довольны игрой, как болельщики, так и команды и даже соперники.

Что касается игры Луиса Адриано, то, за исключением гола, он ничего не испортил и ничего не создал. Мне кажется, что Зе Луиш и Адриано мешают друг другу на поле, ведь они одноплановые игроки. Оба хорошие нападающие, но пока мне непонятно, как они будут действовать вместе. По одной игре судить рано, посмотрим, как они будут дополнять друг друга», — сказал Мостовой.

Напомним, что Луис Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана».