Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Луис Адриано? Кроме гола, он ничего не создал»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). По мнению Мостового, нападающие красно-белых Зе Луиш и Луис Адриано мешали друг другу на поле.

    «На фоне вчерашней унылой игры ЦСКА и «Зенита» мы увидели хороший матч с обилием голов и высокими скоростями. «Спартак» свои моменты реализовал, надо понимать, что первый удар со штрафного – сразу гол. «Краснодар» сразу отыгрался после ошибки соперника и обреза. Никто из соперников не заслуживал поражения. Все остались довольны игрой, как болельщики, так и команды и даже соперники.

    Что касается игры Луиса Адриано, то, за исключением гола, он ничего не испортил и ничего не создал. Мне кажется, что Зе Луиш и Адриано мешают друг другу на поле, ведь они одноплановые игроки. Оба хорошие нападающие, но пока мне непонятно, как они будут действовать вместе. По одной игре судить рано, посмотрим, как они будут дополнять друг друга», — сказал Мостовой.

    Напомним, что Луис Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2017 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 марта 2017, 09:52

      да у краснодара и моментов-то не было голевых

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 марта 2017, 00:24

      Адриано - был хорош, но лучшие игры за Спартак у него впереди!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 00:14

      он предвзят и слишком велик, не хочет признать очевидного
      Луис хорош, и удао его в падении был неплох, промахнулся правда, выше положил
      но ничего страшного, настроится Адриано, классный форвард
      .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 6 марта 2017, 00:03

      Он нападающий его дело Забивать и прессинговать и Луис с этим прекрасно справился.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11