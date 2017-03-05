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    Каррера: «Пенальти? Если судья увидел нарушение, значит, оно было»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) оценил работу арбитров в данной встрече. По его словам, если судья увидел нарушение в моменте с назначенным в ворота красно-белых пенальти, значит, оно было.

    «Правильный результат, обе команды боролись всю встречу. Ожидал от «Краснодара» такой игры. Соперник провел третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились. Назначенный пенальти? Не люблю говорить о судьях, пообщался с игроками о других ошибках. Арбитр делает свою работу. Если судья увидел нарушение, значит, оно было», – сказал Каррера.

    После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 19:04
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +122

      time_killer 5 марта 2017, 22:43

      С таким тренером Спартак достоин чемпионства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 5 марта 2017, 22:26

      молодец, хороший тренер и не ноет как многие иностранные тренеры у нас, удачи ему и его клубу.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 марта 2017, 21:25

      помоему главный актив спартака в этом году - его тренер...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 21:11

      вот кто лучший в Спартаке
      дон Массимо
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 марта 2017, 20:57

      Его ответ заслуживает уважения-настоящий профессионал! Не кивает на судей,а дает объективную оценку матчу!

      3
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 марта 2017, 20:53

      Вот мужик. Пусть таким и остается, и удача им улыбнется.

      4
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 5 марта 2017, 20:31

      Жаль что не выиграли! На два отличных гола, автогол и пенальти, обидно!
      Спартак был лучше!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 5 марта 2017, 20:30

      Мужик, респект, после драки кулаками не машут

      2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 5 марта 2017, 20:06

      Единственный адекватный

      3
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 5 марта 2017, 19:52

      Каррера мужик не когда не ноет,,,

      7
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