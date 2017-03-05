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  • Каррера: «Пенальти? Если судья увидел нарушение, значит, оно было»

Каррера: «Пенальти? Если судья увидел нарушение, значит, оно было»

5 марта 2017, 19:04
31

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) оценил работу арбитров в данной встрече. По его словам, если судья увидел нарушение в моменте с назначенным в ворота красно-белых пенальти, значит, оно было.

«Правильный результат, обе команды боролись всю встречу. Ожидал от «Краснодара» такой игры. Соперник провел третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились. Назначенный пенальти? Не люблю говорить о судьях, пообщался с игроками о других ошибках. Арбитр делает свою работу. Если судья увидел нарушение, значит, оно было», – сказал Каррера.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Каррера Массимо
Комментарии (31)
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Аид666
1488730079
Хорошо говорит, респект!
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Алекc
1488730096
настоящий мужик. никаких жалоб. пенальти спорный, но теперь рассуждать нет смысла. двигаемся дальше!
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VVM1964
1488730163
КАРРЕРА ВЫЗЫВАЕТ ТОЛЬКО УВАЖЕНИЕ , МУЖИК . НИ НЫТЬЯ , НИ СОПЛЕЙ !!! И " ПОСЛЕ ДРАКИ КУЛАКАМИ НЕ МАШЕТ "
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momwig_
1488730226
Массимо - мужик, румын бы на говно изошел бы в таком разе... и всё-таки жаль - неплохая игра для первого матча, игра на победу - и глупый пеналь.
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maksspartak
1488730431
Массимо все правильно говорит
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за ЦСКА с 1980г
1488730635
Вот,адекватный ответ на вопрос о пенальти..
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radga
1488731047
Интересно, Спартак в этом чемпионате пеналь когда-либо будет пробивать или нет?
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ttter
1488731495
Не стал ныть как Луческу.
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slavа0508
1488732733
Каррера мужик не когда не ноет,,,
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Kano
1488736385
Вот мужик. Пусть таким и остается, и удача им улыбнется.
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