Каррера: «Пенальти? Если судья увидел нарушение, значит, оно было»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) оценил работу арбитров в данной встрече. По его словам, если судья увидел нарушение в моменте с назначенным в ворота красно-белых пенальти, значит, оно было.

«Правильный результат, обе команды боролись всю встречу. Ожидал от «Краснодара» такой игры. Соперник провел третий официальный матч, но мы тоже хорошо подготовились. Назначенный пенальти? Не люблю говорить о судьях, пообщался с игроками о других ошибках. Арбитр делает свою работу. Если судья увидел нарушение, значит, оно было», – сказал Каррера.

После данного результата «Спартак» набрал 41 очко и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет пять баллов.