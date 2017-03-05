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  • РФПЛ. «Локомотиву» отправил три безответных гола в ворота «Крыльев Советов»

РФПЛ. «Локомотиву» отправил три безответных гола в ворота «Крыльев Советов»

5 марта 2017, 15:51
18

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» оказался сильнее «Крыльев Советов». Встреча, состоявшаяся сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды. Дубль оформил новичок железнодорожников Ари. Точку в поединке поставил Алексей Миранчук.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 26 очков и подняться на восьмую позицию в турнирной таблице, тогда как «Крылья Советов» остались на 14-й позиции с 15-ю баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 88.

Крылья Советов: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато, Глеб (Садик, 68), Бато (Мияйлович, 83), Зуев, Родич.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари (Майкон, 75).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Ари Миранчук Алексей
Комментарии (18)
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Dammit
1488718474
Великолепно отыграли второй тайм, молодцы)
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джон базелон
1488718479
Не понятно зачем быки отпустили Ари???Игрок очень даже неплохой!Пускай Кокорин пример берет)
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Супермачо
1488718921
Ари - игрок качественный, что он в очередной раз и подтвердил. Не мега звезда, но крепкий квалифицированный нап.
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srg38
1488718976
Наконец то нападающий появился! Посмотрим че как в следущих матчах себя покажет! Прекрасно, чудесно, я доволен)
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Робинзон
1488720071
Локомотив смотрелся мощно. Палыч ещё не выдохся ни капли .
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Антибиотик
1488720647
Спасибо за победу, порадовали! Следующие две игры покажут на сколько реально Локомотив готов сражаться в РФПЛ.
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subbotaspartak
1488721066
НЕ у дел: Поставил на крылья и пролетел...
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BorisoW
1488723338
Победа это конечно отлично,но всё равно сумбура пока многовато.
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David_Fio
1488723774
Так держать, паровозы!!! Верим в команду!
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Buyan86
1488727415
Только Локо только ПОБЕДА!
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