РФПЛ. «Локомотиву» отправил три безответных гола в ворота «Крыльев Советов»

В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» оказался сильнее «Крыльев Советов». Встреча, состоявшаяся сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды. Дубль оформил новичок железнодорожников Ари. Точку в поединке поставил Алексей Миранчук.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 26 очков и подняться на восьмую позицию в турнирной таблице, тогда как «Крылья Советов» остались на 14-й позиции с 15-ю баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 88.

Крылья Советов: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато, Глеб (Садик, 68), Бато (Мияйлович, 83), Зуев, Родич.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари (Майкон, 75).

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