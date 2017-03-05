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    РФПЛ. «Локомотиву» отправил три безответных гола в ворота «Крыльев Советов»

    В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» оказался сильнее «Крыльев Советов». Встреча, состоявшаяся сегодня в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды. Дубль оформил новичок железнодорожников Ари. Точку в поединке поставил Алексей Миранчук.

    Победа позволила «Локомотиву» набрать 26 очков и подняться на восьмую позицию в турнирной таблице, тогда как «Крылья Советов» остались на 14-й позиции с 15-ю баллами.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 88.

    Крылья Советов: Лория, Башкиров, Ятченко, Гаджибеков, Надсон, Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато, Глеб (Садик, 68), Бато (Мияйлович, 83), Зуев, Родич.

    Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов (Игнатьев, 61), Ал. Миранчук (Коломейцев, 90), Фернандеш, Ари (Майкон, 75).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 15:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 марта 2017, 00:01

      Хорошая победа, Бомбардир всю зиму раздувал что Миранчук уже ушел и т.д. А он играет и все хорошо, не надо утки писать!!!

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 5 марта 2017, 23:07

      Локо, тебе ещё Кубок держать! Просыпайтесь, товарищи железные дорожники! Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Buyan86 5 марта 2017, 18:23

      Только Локо только ПОБЕДА!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 марта 2017, 17:39

      Вот такого игрока нам и не хватало

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 5 марта 2017, 17:25

      хорошее приобретение Ари, если так пойдет дальше, наконец то атака будет в хорошем состоянии, а то этот майкон хорошо устроился

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 марта 2017, 17:22

      Так держать, паровозы!!! Верим в команду!

      2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 5 марта 2017, 17:15

      Победа это конечно отлично,но всё равно сумбура пока многовато.

      1
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 5 марта 2017, 16:40

      Анри красавец. Да и Миранчук молодчага после всей этой непонятной возни вокруг него не сломасля морально.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 марта 2017, 16:37

      НЕ у дел:
      Поставил на крылья и пролетел...

      1
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > subbotaspartak 5 марта 2017, 20:26

      еще и на Спартак наверное поставил)))

      -1
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      Рейтинг: +124

      Elect 5 марта 2017, 16:31

      Ари молодец!

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