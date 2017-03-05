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    «Арсенал» может подать жалобу в РФС на судейство матча с «Оренбургом»

    В тульском «Арсенале» остались недовольны работой судей в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:3) и хотят подать жалобу в РФС. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

    «Мы рассмотрим такую возможность с президентом клуба в понедельник.

    После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения», – сказал Балашов.

    Источник: ТАСС

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    05.03.2017 15:06
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