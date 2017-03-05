«Арсенал» может подать жалобу в РФС на судейство матча с «Оренбургом»

В тульском «Арсенале» остались недовольны работой судей в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:3) и хотят подать жалобу в РФС. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.

«Мы рассмотрим такую возможность с президентом клуба в понедельник.

После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения», – сказал Балашов.