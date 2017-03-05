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    Бикфалви, Лунгу и Хомич выйдут с первых минут в матче «Урала» и «Амкара»

    Тренерские штабы «Урала» и «Амкара» огласили стартовые составы на матч в рамках 18-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Заболотный, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Новиков, Кулаков, Емельянов, Ильин, Бикфалви, Лунгу.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Динга, Табидзе, Павленко, Ломакин, Манучарян, Коробов, Глушков, Ставпец, Юсупов.

    «Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Костюков, Гол, Огуде, Бодул.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Анене, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Гасилин.

    Матч начнется в 11:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    05.03.2017 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      go_druzhko 5 марта 2017, 11:15

      ничейку распишут, железобетон

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