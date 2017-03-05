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Серия А. «Милан» обыграл «Кьево» благодаря дублю Бакки

5 марта 2017, 00:45

«Милан» добился победы со счетом 3:1 над «Кьево» в игре 27-го тура Серии А. У хозяев отличились Карлос Бакка и Джалука Лападула, среди гостей голом отметился Джонатан Де Гузман. В добавленное к первому тайму время Бакка не реализовал пенальти.

Миланский клуб набрал 60 очков и поднялся на шестую строчку. «Кьево» с 35-ю баллами остался на 11-м месте.

Милан — Кьево — 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Бакка, 24; 1:1 — Де Гузман (с пенальти), 43; 2:1 — Бакка, 70; 3:1 — Лападула (с пенальти), 82.

Незабитый пенальти: Бакка, 45+3 — нет.

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Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Кьево
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