Орещук: «У «Зенита» в атаке играет половина сборной России, а моментов нет. Кто должен вести игру, если не они?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) подверг критике игру атаки петербургского клуба. По его мнению, игроки нападения сине-бело-голубых, которые представляют сборную России, должны вести команды вперед.

«Зенит» же, исходя из турнирной таблицы, обязан был побеждать, но ничего впереди сделать не сумел. Когда у тебя в атаке играет половина сборной России, а ты не создаешь моментов… Извините, пожалуйста, но кто тогда будет вести игру, если не они? Неплох был Маурисио, пробивший в штангу, но это единственный опасный момент у «Зенита», – сказал Орещук.

После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице, но сократил отставание от лидирующего «Спартака», который проведет свой матч позднее, до четырех очков.