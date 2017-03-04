Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орещук: «У «Зенита» в атаке играет половина сборной России, а моментов нет. Кто должен вести игру, если не они?»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) подверг критике игру атаки петербургского клуба. По его мнению, игроки нападения сине-бело-голубых, которые представляют сборную России, должны вести команды вперед.

    «Зенит» же, исходя из турнирной таблицы, обязан был побеждать, но ничего впереди сделать не сумел. Когда у тебя в атаке играет половина сборной России, а ты не создаешь моментов… Извините, пожалуйста, но кто тогда будет вести игру, если не они? Неплох был Маурисио, пробивший в штангу, но это единственный опасный момент у «Зенита», – сказал Орещук.

    После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице, но сократил отставание от лидирующего «Спартака», который проведет свой матч позднее, до четырех очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2017 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 марта 2017, 08:43

      Нападение Ростова и Краснодара выглядит получше,а Черчесов незамечает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2017, 08:30

      Вы сами себя слышите, господин Орещук!? Половина сборной России, которая нулевая полностью, о каких моментах речь идет!!!???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 марта 2017, 06:56

      газпром рулит, зачем пыхтеть за страну если можно бегать трусцой в лиге не напрягаясь и получать такие суммы??? на фиг такой лимит нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 марта 2017, 06:30

      одно название сборная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 марта 2017, 01:39

      кто там в атаке половина сборной России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 4 марта 2017, 23:59

      Бабло побеждает Добро))), штрафовать на большое бабло надо, может хоть стараться будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 4 марта 2017, 23:35

      Что Зенит, что сборная - это люди, которые потеряли интерес к футболу, насрали на болельщиков и свою страну. Тренеры в основном чудаки, не понимающие современного футбола. Весь мир давно играет в касание, с поднятой головой, все пасы только вперед. А эта шушара только может пасоваться на своей половине поля. Ни дриблинга, ни дальних ударов, ни понимания зачем вышли на поле, что надо делать с мячом. Уже не раз все говорили о неадекватности некоторых игроков, но они все равно на поле и СМИ им делают рекламу.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 > zenit888 4 марта 2017, 23:43

      Абсолютно верно....Только этим недофутболистам еще и платят бешеное бабло...А наша пресса не устает их восхвалять...Да за позор на последних ЧМ и ЧЕ их вообще не стоит даже и вспоминать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 23:16

      сегодня в сборной, завтра в подзаборной, как тот же Сычёв.
      рано хохолки поднимают, работать надо как каторжным, чтобы люди видели и понимали - убивается, всё что может и не может делает. а сейчас такого впечатления нет, результата нет, так других надо призывать, тех кто пашет, как тот же рубиновый Олег Кузьмин, ростовский Калачёв (жаль что за Беларусь он)
      тогда и дело будет и людям не стыдно в глаза посмотреть будет.
      вечно на объяснялках катаются, на кой нам их речи?
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7811

      BarStep 4 марта 2017, 23:14

      Все фейки о Зените.... он, что играл сам с собой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2017, 23:10

      Вот именно, сборной России.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11