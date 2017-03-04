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  • Орещук: «У «Зенита» в атаке играет половина сборной России, а моментов нет. Кто должен вести игру, если не они?»

Орещук: «У «Зенита» в атаке играет половина сборной России, а моментов нет. Кто должен вести игру, если не они?»

4 марта 2017, 22:55
18

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0) подверг критике игру атаки петербургского клуба. По его мнению, игроки нападения сине-бело-голубых, которые представляют сборную России, должны вести команды вперед.

«Зенит» же, исходя из турнирной таблицы, обязан был побеждать, но ничего впереди сделать не сумел. Когда у тебя в атаке играет половина сборной России, а ты не создаешь моментов… Извините, пожалуйста, но кто тогда будет вести игру, если не они? Неплох был Маурисио, пробивший в штангу, но это единственный опасный момент у «Зенита», – сказал Орещук.

После данного результата «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице, но сократил отставание от лидирующего «Спартака», который проведет свой матч позднее, до четырех очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Орещук Роман
Комментарии (18)
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zico2205
1488657702
Гнать эту половину из сборной поганой метлой....Пора немного переключить внимание тренеров сборной на тех,кто играет...Лучше россиян из Ростова и Краснодара взять +защита ЦСКА+ пяток лидеров других команд- вот и будет сборная....
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BarStep
1488658481
Все фейки о Зените.... он, что играл сам с собой?
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Робинзон
1488658579
сегодня в сборной, завтра в подзаборной, как тот же Сычёв. рано хохолки поднимают, работать надо как каторжным, чтобы люди видели и понимали - убивается, всё что может и не может делает. а сейчас такого впечатления нет, результата нет, так других надо призывать, тех кто пашет, как тот же рубиновый Олег Кузьмин, ростовский Калачёв (жаль что за Беларусь он) тогда и дело будет и людям не стыдно в глаза посмотреть будет. вечно на объяснялках катаются, на кой нам их речи? .
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zenit888
1488659747
Что Зенит, что сборная - это люди, которые потеряли интерес к футболу, насрали на болельщиков и свою страну. Тренеры в основном чудаки, не понимающие современного футбола. Весь мир давно играет в касание, с поднятой головой, все пасы только вперед. А эта шушара только может пасоваться на своей половине поля. Ни дриблинга, ни дальних ударов, ни понимания зачем вышли на поле, что надо делать с мячом. Уже не раз все говорили о неадекватности некоторых игроков, но они все равно на поле и СМИ им делают рекламу.
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_Аналитик_
1488661164
Бабло побеждает Добро))), штрафовать на большое бабло надо, может хоть стараться будут.
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Zenit-84
1488667169
кто там в атаке половина сборной России?
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sprint5
1488684641
одно название сборная
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Александ1982
1488686212
газпром рулит, зачем пыхтеть за страну если можно бегать трусцой в лиге не напрягаясь и получать такие суммы??? на фиг такой лимит нужен
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Сильвербой
1488691818
Вы сами себя слышите, господин Орещук!? Половина сборной России, которая нулевая полностью, о каких моментах речь идет!!!???
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ЮЗИК
1488692597
Нападение Ростова и Краснодара выглядит получше,а Черчесов незамечает
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