Дзюба: «В матче с ЦСКА «Зенит» тупо не смог взломать чужую оборону. Был бы Халк – точно бы забили»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) пожаловался на качество поле «ВЭБ Арены», а также выразил мнение, что с бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком петербургский клуб забил бы в этой встрече.

– Луческу пожаловался на поле. Вы как оцените?

– Поле тяжелое. Оно как песок. Вы видели, как игроки корчились от боли? Это была боль не от сильных ударов, а от обжигающего поля. Вообще, странно, что такой хороший стадион и такое плохое поле. У нас на «Петровском» поле идеальное. Может, всем клубам РФПЛ обратиться к нашему агроному? Он бы наверняка что-нибудь посоветовал.

Климат в Питере не сильно отличается. Но это не оправдание. Тупо не смогли взломать оборону. Был бы Халк – точно бы забили, – приводит слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.