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    Дзюба: «В матче с ЦСКА «Зенит» тупо не смог взломать чужую оборону. Был бы Халк – точно бы забили»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) пожаловался на качество поле «ВЭБ Арены», а также выразил мнение, что с бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком петербургский клуб забил бы в этой встрече.

    – Луческу пожаловался на поле. Вы как оцените?

    – Поле тяжелое. Оно как песок. Вы видели, как игроки корчились от боли? Это была боль не от сильных ударов, а от обжигающего поля. Вообще, странно, что такой хороший стадион и такое плохое поле. У нас на «Петровском» поле идеальное. Может, всем клубам РФПЛ обратиться к нашему агроному? Он бы наверняка что-нибудь посоветовал.

    Климат в Питере не сильно отличается. Но это не оправдание. Тупо не смогли взломать оборону. Был бы Халк – точно бы забили, – приводит слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 20:14
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 марта 2017, 14:41

      НЕУДАЧНИК!!! смотри футбол по телику! А если бы у ЦСКА был Роналдо и Месси? дзюба неудачник!!!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 5 марта 2017, 12:33

      А был бы Месси - забили бы два.
      А если бы еще и Рональду в Зенит затащить - то можно было бы и на три рассчитывать.
      Правда, тогда бы для Дзюбы места на поле не нашлось, но это уже мелочи жизни...

      -1
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 марта 2017, 08:32

      Ну понеслось про "бабушку и хер", а насчёт вашего агронома с его талантом, неплохо упомянуть про финансовые возможности регионов.

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby 5 марта 2017, 06:11

      Плохому танцору известно что мешает...

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 01:51

      пора переходить на FIFA17 там ни х.. не мешает..

      2
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 4 марта 2017, 23:48

      Я бы крепко задумался на месте Черчесова по поводу Дзюбы.
      Почти уверен, с ним нас ждет очередной позор!!!
      Может передумает, пока еще не поздно?

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:29

      "тупо "- это слово характеризует все , что вы делаете на поле..

      агрономы, песок и т.д. бред всякий... еще расскажи, что изза кокоринских прав переживал и не мог сосредоточится на игре..

      4
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      Рейтинг: +484

      Андреич 4 марта 2017, 23:09

      - Артём, ключевое слово по итогам матча?
      - Всё в заголовке. Наречие, 4 буквы, вторая "У". Как и моя игра.

      1
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 4 марта 2017, 22:06

      теперь песок помешал,а что с Амкаром болото помешает? берите болотники и вперед

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 4 марта 2017, 22:06

      голы забивать твоя работа, чмо, а ты ни одного удара не нанес по воротам, без халка ни хрена не можете, проще всего газон обвинить и халка

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