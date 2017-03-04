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  • Дзюба: «В матче с ЦСКА «Зенит» тупо не смог взломать чужую оборону. Был бы Халк – точно бы забили»

Дзюба: «В матче с ЦСКА «Зенит» тупо не смог взломать чужую оборону. Был бы Халк – точно бы забили»

4 марта 2017, 20:14
52

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) пожаловался на качество поле «ВЭБ Арены», а также выразил мнение, что с бывшим нападающим сине-бело-голубых Халком петербургский клуб забил бы в этой встрече.

– Луческу пожаловался на поле. Вы как оцените?

– Поле тяжелое. Оно как песок. Вы видели, как игроки корчились от боли? Это была боль не от сильных ударов, а от обжигающего поля. Вообще, странно, что такой хороший стадион и такое плохое поле. У нас на «Петровском» поле идеальное. Может, всем клубам РФПЛ обратиться к нашему агроному? Он бы наверняка что-нибудь посоветовал.

Климат в Питере не сильно отличается. Но это не оправдание. Тупо не смогли взломать оборону. Был бы Халк – точно бы забили, – приводит слова Дзюбы корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем
Комментарии (52)
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proekt
1488648121
Правильно сказал, БОМЖИ БЕЗ ХАЛКА ДНО!!!
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Тамхар
1488648318
Халк-то понятное дело... А ты, балбес, для чего в центре нападения? Балду свою подставлять? И все? Нет, ребята, с такой игрой... Хотя понятно, что после Кубка УЕФА у вас у всех такой настрой, что лучше поехать куда-нить на Гавайи, позабыть все и вообще лучше не играть, а тренироваться уже к следующему сезону... Во матч! Одна штанга и красная Вернблума! Больше никаких событий! И это две команды из верхушки таблицы
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ivanthebest
1488648433
Тупо не взломали... Также тупо, как и мысли Дзюбы в его 2-ух извилинах...
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Mr_Murder
1488648888
конкуренты-спать! Спартак -чемпион!
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Dellleone
1488649358
Наконец признал что он ничтожество. Деревяшкин.
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VVM1964
1488650733
" БИЛИСЬ , БИЛИСЬ И САМИ РАЗБИЛИСЬ "
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B.G.
1488651554
Как же все таки хорошо, что Спартак в свое время, избавился от этого играчишки - деревяшки!
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Georg 07 rus
1488652241
Ой ушлееепок)))а были бы еще вместо вас нормальные футболисты,был бы интересный матч !!!А не говновозы,фффууу блеать как такое смотреть можно???в створ у коней 0 ударов а у бомжей 2 ?!?!?!??!?пздц...
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Houston
1488653625
Да были бы нормальные футболисты было бы интереснее смотреть на поле. А не на это убожество . Позор делать первый удар в створ на 77 минуте матча играя в два форварда.
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KorolShut
1488654370
голы забивать твоя работа, чмо, а ты ни одного удара не нанес по воротам, без халка ни хрена не можете, проще всего газон обвинить и халка
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