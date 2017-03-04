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    Рохо – 40-й аргентинский футболист, забивший в АПЛ

    В матче 27-го АПЛ «Манчестер Юнайтед» у себя дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 1:1. Отметим, что автором единственного гола в составе «красных дьяволов» стал экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Таким образом, 26-летний футболист стал 40-м представителем Аргентины, который забил в рамках АПЛ.

    Напомним, Рохо перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. В нынешнем сезоне защитник провел за «МЮ» в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя желтыми карточками.

    Источник: Opta

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    04.03.2017 17:27
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