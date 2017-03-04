Фернандо: «К возобновлению сезона «Спартак» готов не просто хорошо, он готов отлично»

Полузащитник «Спартака» Фернандо, отпраздновавший вчера, 3 марта, свое 25-летие, рассказал об ожиданиях от поединка 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». По словам футболиста, красно-белые отлично подготовились к весенней части сезона и готовы продемонстрировать это уже в завтрашней встрече с «быками».

Матч состоится в воскресенье, 5 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Я счастлив, потому что жизнь прекрасна. Счастлив, что прожил еще один год. В день рождения чувствую, что моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Мне приятно осознавать, что я прожил еще один год, и я предвкушаю новый великолепный год моей счастливой жизни.

Сейчас я счастлив находиться здесь, прекрасно ощущаю себя в команде и доволен, что мой день рождения проходит, пусть и в рабочей обстановке, но зато в кругу партнеров по команде. Рассчитываю, что в воскресенье мы порадуем всех прекрасной победой.

В свой день рождения мне не доводилось играть, как правило, я проводил его со своей семьей. Сейчас я тоже провожу день рождения с семьей. Я счастлив.

Мы уже чувствуем, что совсем скоро нам предстоит выйти на поле в матче с «Краснодаром». Мы рассчитываем на очень хороший матч и красивую победу в итоге. Сейчас мы полностью сконцентрированы на том, чтобы подготовиться к матчу. Я чувствую праздник приближения большого футбола.

Мы готовы не просто хорошо, мы готовы отлично. Отличнейшим образом мы подготовились за эти сборы. Мы проделали хорошую работу над физическими кондициями, над тактикой, над техникой. Подготовились во всех аспектах и готовы показать это всем на поле. Понимаем, что будет очень непросто, потому что «Краснодар» – очень сильная команда, но можно утверждать, что мы к сезону готовы по-настоящему», – сказал Фернандо.

«Приезжайте в Краснодар! Хочу видеть вас в воскресенье. Давай, «Спартак»!» – добавил бразилец на русском языке.

В текущем сезоне Фернандо провел 18 матчей, отметившись одним забитым голом.