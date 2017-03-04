Непомнящий: «У ЦСКА есть определенные проблемы в атаке, это может сказаться в игре с «Зенитом»

Экс-главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Специалист не смог отдать предпочтение ни одной из команд, отметив, что одинаковые шансы на победу имеют как те, так и другие. Также он подчеркнул, что проблемы, испытываемые армейцами в атаке, могут сыграть свою роль в сегодняшней игре

«Не думаю, что преимущество «Зенита» в два официальных матча будет иметь решающее значение, хотя, конечно, для несколько обновленного ЦСКА, как и для «Зенита», этот матч представляется очень сложным. Преимущества нет ни у кого, и фаворитов я не вижу, несмотря на то, что дома играют армейцы.

Красно-синие всегда могли в сложных ситуациях, таких, какая у них сейчас, находить возможности реализовать свой потенциал. Еще одна составляющая – это новый тренер ЦСКА. Мне кажется, ему удалось в короткий срок найти взаимопонимание с игроками, а те требования, которые он к ним предъявляет, достаточно благосклонно воспринимаются. Как недостаток отмечу, что у ЦСКА есть определенные проблемы в линии атаки, потому что она пока себя не проявила, так что это будет сложный момент.

Трансферная кампания «Зенита» действительно представляется более успешной, но нужно, чтобы их новые игроки в структуру игры вписались, а это не всегда просто. Я пока, например, не увидел каких-то внятных действий в домашнем матче с «Андерлехтом». У ЦСКА возвращение Васина и Витиньо – это тоже большой вопрос: впишутся ли они в сегодняшнюю игру армейского клуба? На самом деле, по этому матчу вопросов гораздо больше, чем ответов», – сказал Непомнящий.

После 17-ти туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущего следом, на три очка.