Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Камболов рассчитывает выступать в составе сборной России на ЧМ-2018

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов рассказал, на какой позиции ему лучше выступать на поле. Также хавбек выразил надежду, что ему удастся в ближайшее время получить вызов в сборную России.

    – В разное время вы поиграли центральным и крайним защитником, полузащитником. Где комфортнее?

    – В опорной зоне. Хотя раньше казалось, что удобнее в центре защиты.

    – Что отличают Грасию от других тренеров?

    – Менталитет, подход к игрокам. Он почти не кричит, редко можно услышать от него что-то злое. Уважительно относится к футболистам. Поэтому и в ответ к нему хорошее отношение. И не только от игроков. Тренер просто живет футболом! Может, видели ролики с наших тренировок. Он как игрок бегает по полю, показывает, что и как делать. Его интересно слушать.

    – Каким должен получиться весенний отрезок сезона, чтобы вы посчитали его удачным?

    – Нужно хорошо выступить с клубом. Думаю, вполне реально зацепиться за еврокубки. Отставание – небольшое. Если выдадим удачную серию, можем догнать.

    – А сборная?

    – Если стану хорошо играть, будет результат, думаю, и до сборной недалеко. Конечно, стремлюсь в нее попасть, поучаствовать в Кубке Конфедераций, чемпионате мира. И не просто попасть, а играть.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2017 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 5 марта 2017, 15:33

      Тебе камбала пердив предел возможностей.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11