Камболов рассчитывает выступать в составе сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов рассказал, на какой позиции ему лучше выступать на поле. Также хавбек выразил надежду, что ему удастся в ближайшее время получить вызов в сборную России.

– В разное время вы поиграли центральным и крайним защитником, полузащитником. Где комфортнее?

– В опорной зоне. Хотя раньше казалось, что удобнее в центре защиты.

– Что отличают Грасию от других тренеров?

– Менталитет, подход к игрокам. Он почти не кричит, редко можно услышать от него что-то злое. Уважительно относится к футболистам. Поэтому и в ответ к нему хорошее отношение. И не только от игроков. Тренер просто живет футболом! Может, видели ролики с наших тренировок. Он как игрок бегает по полю, показывает, что и как делать. Его интересно слушать.

– Каким должен получиться весенний отрезок сезона, чтобы вы посчитали его удачным?

– Нужно хорошо выступить с клубом. Думаю, вполне реально зацепиться за еврокубки. Отставание – небольшое. Если выдадим удачную серию, можем догнать.

– А сборная?

– Если стану хорошо играть, будет результат, думаю, и до сборной недалеко. Конечно, стремлюсь в нее попасть, поучаствовать в Кубке Конфедераций, чемпионате мира. И не просто попасть, а играть.