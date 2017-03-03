Источник: Аджоев, став президентом тульского «Арсенала», увеличил себе зарплату на 12 миллионов

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после прихода на занимаемый пост внес существенные изменения в зарплату работников клуба. В частности, по информации источника, бывший спортивный директор «Динамо» установил себе годовой оклад в 12 миллионов рублей, однако ранее данная должность вовсе была неоплачиваемой.

Напомним, 55-летний функционер стал президентом «Арсенала» осенью 2016 года. На данный момент тульская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место, имея в активе 12 очков.