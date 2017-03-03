Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Аджоев, став президентом тульского «Арсенала», увеличил себе зарплату на 12 миллионов

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после прихода на занимаемый пост внес существенные изменения в зарплату работников клуба. В частности, по информации источника, бывший спортивный директор «Динамо» установил себе годовой оклад в 12 миллионов рублей, однако ранее данная должность вовсе была неоплачиваемой.

    Напомним, 55-летний функционер стал президентом «Арсенала» осенью 2016 года. На данный момент тульская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место, имея в активе 12 очков.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 марта 2017, 07:51

      Да уж опять футбол в Туле умрёт .........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 4 марта 2017, 07:29

      Говориться на фега вы его к себе приютили этого чурбана он развалил Великий Клуб Динамо Москва ,и теперь и вас разорит и отправит в ФНЛ И САМ УЙДЕТ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ОН ЖЕ НЕ ТОПОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 4 марта 2017, 02:52

      С ФНЛ все понятно. Другой вопрос зачем клуб на растерзание этому шакалу отдали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 марта 2017, 02:49

      Аполитично рассуждаете,
      Ни за что Гурама обижаете.
      Грубый вы контингент,
      Он же ведь - П Р Е З И Д Е Н Т !
      Президент распоряжается всем арсеналом,
      Этого мало?
      Как себя милого забижать"
      Другие же президенты будут ржать.
      А так наравне с Трампом и с В.В. этот идиот,
      Правда Трамп, говорят, зарплату совсем не берёт.



      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 марта 2017, 02:27

      Как же забыть про себя любимого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 4 марта 2017, 02:18

      Харя - то не треснет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 4 марта 2017, 01:43

      "Арсенал" жалко...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 4 марта 2017, 01:22

      Надо сначала поднять Арсенал в зону Лиги Европы, потом думать о стимулах!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 01:05

      скромный парень Гурамчик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 марта 2017, 00:49

      Шансы на банкронство Арсенала увеличены

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11