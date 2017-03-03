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  • Источник: Аджоев, став президентом тульского «Арсенала», увеличил себе зарплату на 12 миллионов

Источник: Аджоев, став президентом тульского «Арсенала», увеличил себе зарплату на 12 миллионов

3 марта 2017, 23:42
15

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после прихода на занимаемый пост внес существенные изменения в зарплату работников клуба. В частности, по информации источника, бывший спортивный директор «Динамо» установил себе годовой оклад в 12 миллионов рублей, однако ранее данная должность вовсе была неоплачиваемой.

Напомним, 55-летний функционер стал президентом «Арсенала» осенью 2016 года. На данный момент тульская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 15-е место, имея в активе 12 очков.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (15)
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mialkov
1488574987
12 лямов в год?!!! Рублей?!!! Да он - скромняга!
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Joko21
1488577772
Шансы на банкронство Арсенала увеличены
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Робинзон
1488578759
скромный парень Гурамчик.
Ответить
meiram
1488579751
Надо сначала поднять Арсенал в зону Лиги Европы, потом думать о стимулах!
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Gr1goRush
1488581023
"Арсенал" жалко...
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Небесная
1488583129
Харя - то не треснет
Ответить
subbotaspartak
1488584943
Аполитично рассуждаете, Ни за что Гурама обижаете. Грубый вы контингент, Он же ведь - П Р Е З И Д Е Н Т ! Президент распоряжается всем арсеналом, Этого мало? Как себя милого забижать" Другие же президенты будут ржать. А так наравне с Трампом и с В.В. этот идиот, Правда Трамп, говорят, зарплату совсем не берёт.
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qweewqqweewq
1488585149
С ФНЛ все понятно. Другой вопрос зачем клуб на растерзание этому шакалу отдали.
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polyshuk23
1488601771
Говориться на фега вы его к себе приютили этого чурбана он развалил Великий Клуб Динамо Москва ,и теперь и вас разорит и отправит в ФНЛ И САМ УЙДЕТ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ОН ЖЕ НЕ ТОПОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
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ВЛАДИВОСТОК
1488603083
Да уж опять футбол в Туле умрёт .........
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