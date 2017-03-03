Кержаков и Кокорин отправились вместе с «Зенитом» на игру с ЦСКА

«Зенит» вылетел в Москву на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста.

Стоит отметить, что вместе с петербургской командой на игру отправился нападающий Александр Кокорин, который вчера оказался в центре скандала после нарушения ПДД, а также форвард Александр Кержаков, восстановившийся от травмы спины.

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет завтра на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.