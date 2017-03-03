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    Кержаков и Кокорин отправились вместе с «Зенитом» на игру с ЦСКА

    «Зенит» вылетел в Москву на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста.

    Стоит отметить, что вместе с петербургской командой на игру отправился нападающий Александр Кокорин, который вчера оказался в центре скандала после нарушения ПДД, а также форвард Александр Кержаков, восстановившийся от травмы спины.

    вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

    защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

    полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

    нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет завтра на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.03.2017 16:20
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +67

      ilya43rus 4 марта 2017, 09:57

      Кокорин на бэнтли и по встречке))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:26

      редкий случай, но я буду за коней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 3 марта 2017, 20:50

      12 легионеров у Газпрома! Не многовато ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Saylor 3 марта 2017, 18:33

      мне кажется у этого Кокорина какай-та маза в клубе и сборной, игрок бревно, чудит постоянно, ещё и играет везде, вот он весь российский футбол.......... а таланты в 3 дивизионы.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 3 марта 2017, 17:44

      на бентли)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > ИванЯ 3 марта 2017, 17:53

      За тобой хрен успеешь! -:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      udav4691 3 марта 2017, 17:31

      Начало чемпа и сразу матч центровой - ух,жду не дождусь.Соскучился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 17:03

      а что же дома с женой поругался то же может на игру не брать - что за бред и почему про это пишут - хотят Зенит из колеи выбить - ну дурдом какой то - близко к футболу отношения не имющиеся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 16:57

      Забыли написать.
      "Кержаков и Кокорин по встречке отправились на игру с ЦСКА"

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Minusator 3 марта 2017, 17:18

      При этом Керж еще и без прав поехал ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой > ufos73 3 марта 2017, 18:24

      Говорят что Кокорин тогда якобы в гонке участвовал...
      Керж красава не спалился...xD

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      Рейтинг: +281

      serhz 3 марта 2017, 16:26

      Дайте же отдохнуть Кокоше ! - разрывается мальчик между Питером и Москвой , туда-сюда , ночами не спит , как выяснилось ..

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 марта 2017, 16:23

      Нихрена не понял....как кокоша и куда вылетел если его менты в Москве прижучили

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > алекс88 3 марта 2017, 17:05

      у вас что крышу сносит что ли или обкурилиссь - что тебя гаишник остановит и все на этом жизнь закончилась

      1
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