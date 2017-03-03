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  • Кержаков и Кокорин отправились вместе с «Зенитом» на игру с ЦСКА

Кержаков и Кокорин отправились вместе с «Зенитом» на игру с ЦСКА

3 марта 2017, 16:20
15

«Зенит» вылетел в Москву на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу взял с собой 24 футболиста.

Стоит отметить, что вместе с петербургской командой на игру отправился нападающий Александр Кокорин, который вчера оказался в центре скандала после нарушения ПДД, а также форвард Александр Кержаков, восстановившийся от травмы спины.

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

Напомним, что матч ЦСКА – «Зенит» пройдет завтра на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (15)
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алекс88
1488547408
Нихрена не понял....как кокоша и куда вылетел если его менты в Москве прижучили
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serhz
1488547566
Дайте же отдохнуть Кокоше ! - разрывается мальчик между Питером и Москвой , туда-сюда , ночами не спит , как выяснилось ..
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Minusator
1488549470
Забыли написать. "Кержаков и Кокорин по встречке отправились на игру с ЦСКА"
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ijgjr
1488549822
а что же дома с женой поругался то же может на игру не брать - что за бред и почему про это пишут - хотят Зенит из колеи выбить - ну дурдом какой то - близко к футболу отношения не имющиеся
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udav4691
1488551478
Начало чемпа и сразу матч центровой - ух,жду не дождусь.Соскучился
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ИванЯ
1488552282
на бентли)))
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Saylor
1488555221
мне кажется у этого Кокорина какай-та маза в клубе и сборной, игрок бревно, чудит постоянно, ещё и играет везде, вот он весь российский футбол.......... а таланты в 3 дивизионы.......
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kanav67
1488563415
12 легионеров у Газпрома! Не многовато ли?
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Робинзон
1488597985
редкий случай, но я буду за коней.
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ilya43rus
1488610667
Кокорин на бэнтли и по встречке))
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