Симеоне: «Слышал хруст с тренерской скамейки»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что очень переживал по поводу форварда команды Фернандо Торреса, который после столкновения с соперником ударился головой о газон, потерял сознание.

«Мы все были очень встревожены, находились буквально на нервах. Падение на газон было настолько сильным, что с тренерской скамейки я слышал какой-то хруст. Судя по движению головы, это могла быть шея», – сказал Симеоне.

Напомним, что в матче 25-го тура Примеры между «Депортиво» и «Атлетико» (1:1) нападающий гостей Фернандо Торрес в одном из столкновений получил серьезную травму головы. Эпизод произошел в концовке встречи, когда после верховой борьбы форвард неудачно приземлился на землю, сильно ударившись об газон.