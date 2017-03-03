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    Симеоне: «Слышал хруст с тренерской скамейки»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что очень переживал по поводу форварда команды Фернандо Торреса, который после столкновения с соперником ударился головой о газон, потерял сознание.

    «Мы все были очень встревожены, находились буквально на нервах. Падение на газон было настолько сильным, что с тренерской скамейки я слышал какой-то хруст. Судя по движению головы, это могла быть шея», – сказал Симеоне.

    Напомним, что в матче 25-го тура Примеры между «Депортиво» и «Атлетико» (1:1) нападающий гостей Фернандо Торрес в одном из столкновений получил серьезную травму головы. Эпизод произошел в концовке встречи, когда после верховой борьбы форвард неудачно приземлился на землю, сильно ударившись об газон.

    Источник: Goal.com

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    03.03.2017 06:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      meiram 3 марта 2017, 08:26

      Удачи и скорейшего выздоровления Торресу!

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