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    В чемпионском сезоне «Лестер» заработал 16 миллионов, что на 10 меньше, чем в предыдущем

    Руководство «Лестера» опубликовало доклад о финансовых итогах прошлого сезона. Как сообщает официальный сайт «лис», доход клуба составил 16,4 миллиона фунтов стерлингов, что на 10 меньше, чем в предыдущем. Отметим, что по итогам прошлого сезона команда впервые в истории стала чемпионом Англии.

    Напомним, ранее «Лестер» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери. На данный момент команда занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея в активе 24 очка и находясь в двух баллах от зоны вылета.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    02.03.2017 22:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 марта 2017, 14:27

      С нынешними склоками будет не доход, а разорение.

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      Рейтинг: +65

      DirtyEastL 3 марта 2017, 00:22

      Как же вы надоели своей финансовой безграмотностью!
      Доход 15 млн - это про наши клубы. А у Лестера это прибыль (причём, до налогооблажения, сам на сайте посмотрел).

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