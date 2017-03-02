В чемпионском сезоне «Лестер» заработал 16 миллионов, что на 10 меньше, чем в предыдущем

Руководство «Лестера» опубликовало доклад о финансовых итогах прошлого сезона. Как сообщает официальный сайт «лис», доход клуба составил 16,4 миллиона фунтов стерлингов, что на 10 меньше, чем в предыдущем. Отметим, что по итогам прошлого сезона команда впервые в истории стала чемпионом Англии.

Напомним, ранее «Лестер» уволил с поста главного тренера Клаудио Раньери. На данный момент команда занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место, имея в активе 24 очка и находясь в двух баллах от зоны вылета.