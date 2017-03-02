Вернблум на русском обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 18-го тура РФПЛ против «Зенита» на русском языке обратился к болельщикам армейцев, призвав тех прийти на игру.

«Только попробуй не прийти», – сказал Вернблум.

Напомним, встреча пройдет 4 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на три очка и находится на одну позицию ниже.