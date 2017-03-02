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    Вернблум на русском обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 18-го тура РФПЛ против «Зенита» на русском языке обратился к болельщикам армейцев, призвав тех прийти на игру.

    «Только попробуй не прийти», – сказал Вернблум.

    Напомним, встреча пройдет 4 марта на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» на данный момент располагается на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на три очка и находится на одну позицию ниже.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.03.2017 21:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 марта 2017, 21:10

      Хорошо, но Стивен Сигал убедительнее был в своём обращении к партнёрам по "движению в пробке" ( из рекламы)....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 марта 2017, 14:25

      ЗдОрово !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 марта 2017, 12:05

      Молодец=)) держит марку)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 марта 2017, 11:29

      после такого обращения, попробуй не прийти )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 марта 2017, 10:37

      красава, Вернблум!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 марта 2017, 00:03

      ждем интересного футбола

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 2 марта 2017, 23:16

      красавчег)

      4
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