Дибала: «Мы очень продвинулись в продлении контракта»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о продлении соглашения с туринским клубом.

«Накануне мой агент встретился с представителями клуба. Мы очень продвинулись в продлении контракта, но в данный момент агент улетел в Аргентину на день рождения сына. Я знаю, что СМИ пишут об этом с ноября, но ситуация коснулась меня только сейчас», — сказал 23-летний игрок.

Ранее сообщалось о том, что стороны готовят контракт сроком до 2020-го года. По его условиям аргентинец будет получать 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Серии А форвард забил семь голов в 19-ти встречах.

Команда Массимилано Аллегри лидирует в турнирной таблице.