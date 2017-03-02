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    Дибала: «Мы очень продвинулись в продлении контракта»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о продлении соглашения с туринским клубом.

    «Накануне мой агент встретился с представителями клуба. Мы очень продвинулись в продлении контракта, но в данный момент агент улетел в Аргентину на день рождения сына. Я знаю, что СМИ пишут об этом с ноября, но ситуация коснулась меня только сейчас», — сказал 23-летний игрок.

    Ранее сообщалось о том, что стороны готовят контракт сроком до 2020-го года. По его условиям аргентинец будет получать 7 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне Серии А форвард забил семь голов в 19-ти встречах.

    Команда Массимилано Аллегри лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    02.03.2017 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 марта 2017, 23:18

      Надеюсь продлит и будет спокойно играть, не оглядываясь на всякие Реалы и Барселоны

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