Дибала, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны», продлит контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 7 миллионов в год

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. По информации источника, новое соглашение 23-летнего аргентинца со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2021 года, а годовой оклад игрока вырастет до 7 миллионов евро. Ранее футболист подтвердил данную информацию.

Нынешний контракт футболиста с командой действителен до середины 2020 года. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Реал» и «Барселона». В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.