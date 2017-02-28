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  • Дибала, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны», продлит контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 7 миллионов в год

Дибала, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны», продлит контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 7 миллионов в год

28 февраля 2017, 16:25
6

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. По информации источника, новое соглашение 23-летнего аргентинца со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2021 года, а годовой оклад игрока вырастет до 7 миллионов евро. Ранее футболист подтвердил данную информацию.

Нынешний контракт футболиста с командой действителен до середины 2020 года. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «Реал» и «Барселона». В нынешнем сезоне аргентинец провел за «Ювентус» в Серии А 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Skysports
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Реал Дибала Пауло
Комментарии (6)
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EastJuice
1488288788
конечно подпишет!что б отступные больше были
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макс438
1488297040
Много шумихи вокруг парня, еще ничего не показал толком
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Gullit 76
1488298265
Мне думается Дибала и в этом году может в ЛЧ сверкнуть или выиграть кубок,а потом и уйти за большие деньги!
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Жентус
1488298455
И правильно сделал, Ювентус ничем не хуже Реала или Барселоны. Нынче, футбол стал таким, что нету уже тех топ итальянских и топ английских клубов. Не считая Испании, где сразу 3 гранда (Да, я считаю Атлетико грандом наравне с Реалом и Барселоной на данный момент времени), в остальных странах, это ПСЖ, Бавария и Ювентус в Италии, причем очень жаль что Милан с Интером сбавили, они могли составить конкуренцию испанских клубам, но уж совсем жаль Англию... Да, английские топ клубы совсем ниже некуда опустились. Если раньше можно было МЮ, Челси, Ливерпуль выделить, то нынче там правят клубы, вроде МС и Тотенхема... Рад, что Челси вернулись с 15 места на 1 в этом году, но силушки им это не дало, английские топ клубы, уже давно не топ, хотя ждем возвращение финала Челси - Манчестер Юнайтед, или хотя бы возвращение одного английского гранда в топы футбола, потому что проигрывать 5-1 Баварии... Рад за Дибала, если ты можешь играть в топ клубе, где тебя любят, ты игрок основы, то играй, не за чем переходить в другой топ клуб, в этом и интрига и интерес футбола! Чтобы игроки из низов находили свой топ клуб и там оставались, исключения могут быть лишь самые великие.
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roman230582
1488299043
Продадут года через 2 в раза дороже
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