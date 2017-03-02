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    Попов: «Было предложение из Китая. Но это не мое, да и со «Спартаком» хочется добиться чего-то большего»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что имел предложение от китайского клуба, однако решил от него отказаться. Ранее футболист заявлял, что не планирует покидать московскую команду. Напомним, болгарин выступает за красно-белых с 2015 года.

    – А у меня уже были предложения из Китая.

    – Давно?

    – Недавно.

    – Небось хорошие деньги предлагали.

    – Хорошие…

    – И все равно отказались?

    – Да.

    – Почему?

    – Не мое. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.

    В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2017 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 марта 2017, 14:21

      Многие из нынешних игроков высказываются в подобном духе. Мне вот интересно, если в этом сезоне не получится взять золотые медали Чемпионата, то многие разбегутся? Вполне вероятно. А ведь именно от самих игроков и зависит на 90% итоговый результат. Потому что Каррера уже сделал всё что можно для команды. Дело за игроками.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 марта 2017, 14:00

      Со спартаком продуть только можно!!! Всё и всем

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Nerlinger 2 марта 2017, 19:20

      Мне помнится,что ЦСКА был разбит и весьма буднично)

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > ttter 2 марта 2017, 20:08

      Случайно

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 марта 2017, 12:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      о спартаком можно много добиться, если на пути не встанут АЕК, СКА или уфа.

      -5
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