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  • Попов: «Было предложение из Китая. Но это не мое, да и со «Спартаком» хочется добиться чего-то большего»

Попов: «Было предложение из Китая. Но это не мое, да и со «Спартаком» хочется добиться чего-то большего»

2 марта 2017, 12:13
6

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что имел предложение от китайского клуба, однако решил от него отказаться. Ранее футболист заявлял, что не планирует покидать московскую команду. Напомним, болгарин выступает за красно-белых с 2015 года.

– А у меня уже были предложения из Китая.

– Давно?

– Недавно.

– Небось хорошие деньги предлагали.

– Хорошие…

– И все равно отказались?

– Да.

– Почему?

– Не мое. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.

В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (6)
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VVM1964
1488446381
ИВЕЛИН , ТЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ .
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Павел Амурский
1488447923
о спартаком можно много добиться, если на пути не встанут АЕК, СКА или уфа.
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Nerlinger
1488452404
Со спартаком продуть только можно!!! Всё и всем
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oyabun
1488453709
Многие из нынешних игроков высказываются в подобном духе. Мне вот интересно, если в этом сезоне не получится взять золотые медали Чемпионата, то многие разбегутся? Вполне вероятно. А ведь именно от самих игроков и зависит на 90% итоговый результат. Потому что Каррера уже сделал всё что можно для команды. Дело за игроками.
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