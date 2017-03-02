Попов: «Было предложение из Китая. Но это не мое, да и со «Спартаком» хочется добиться чего-то большего»

Многие из нынешних игроков высказываются в подобном духе. Мне вот интересно, если в этом сезоне не получится взять золотые медали Чемпионата, то многие разбегутся? Вполне вероятно. А ведь именно от самих игроков и зависит на 90% итоговый результат. Потому что Каррера уже сделал всё что можно для команды. Дело за игроками.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что имел предложение от китайского клуба, однако решил от него отказаться. Ранее футболист заявлял, что не планирует покидать московскую команду. Напомним, болгарин выступает за красно-белых с 2015 года.
– А у меня уже были предложения из Китая.
– Давно?
– Недавно.
– Небось хорошие деньги предлагали.
– Хорошие…
– И все равно отказались?
– Да.
– Почему?
– Не мое. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.
В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.