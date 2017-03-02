Попов: «Было предложение из Китая. Но это не мое, да и со «Спартаком» хочется добиться чего-то большего»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что имел предложение от китайского клуба, однако решил от него отказаться. Ранее футболист заявлял, что не планирует покидать московскую команду. Напомним, болгарин выступает за красно-белых с 2015 года.

– А у меня уже были предложения из Китая.

– Давно?

– Недавно.

– Небось хорошие деньги предлагали.

– Хорошие…

– И все равно отказались?

– Да.

– Почему?

– Не мое. Это раз. А два – хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.

В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.