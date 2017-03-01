Семин: «Кого просматривал скаут «МЮ» на матче с «Тосно»? Может быть, Чорлуку, Миранчука или Гилерме»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:0) поделился мнением о присутствии на игре скаута «Манчестер Юнайтед». По предположению специалиста, представителя английского клуба могли заинтересовать Ведран Чорлука, Алексей Миранчук или Гилерме.

«Кого просматривали скауты «МЮ»? Нет предположений, кого они бы могли просматривать. В «Манчестер Юнайтед» тренер на месте. Может, кто-то им понравился? Чорлука, Миранчук, Гилерме хорошо сыграли. Может быть, их и смотрели», – сказал Семин.

Отметим, что соперником «Локомотива» в 1/2 финала Кубка России станет «Уфа», которая ранее одолела «Анжи» (1:0). Встреча состоится 5 апреля.