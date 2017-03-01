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    Семин: «Кого просматривал скаут «МЮ» на матче с «Тосно»? Может быть, Чорлуку, Миранчука или Гилерме»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:0) поделился мнением о присутствии на игре скаута «Манчестер Юнайтед». По предположению специалиста, представителя английского клуба могли заинтересовать Ведран Чорлука, Алексей Миранчук или Гилерме.

    «Кого просматривали скауты «МЮ»? Нет предположений, кого они бы могли просматривать. В «Манчестер Юнайтед» тренер на месте. Может, кто-то им понравился? Чорлука, Миранчук, Гилерме хорошо сыграли. Может быть, их и смотрели», – сказал Семин.

    Отметим, что соперником «Локомотива» в 1/2 финала Кубка России станет «Уфа», которая ранее одолела «Анжи» (1:0). Встреча состоится 5 апреля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 22:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:41

      Если уж кем это Миранчук а таких Гелерем хоть пруд пруди

      0
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 4 марта 2017, 19:44

      Искали Ростов в Гуглмэпс... показал на Черкизово!!!

      0
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 2 марта 2017, 19:24

      Скорее всего Чорлуку, потому что судя по последним матчам МЮ(а я их все смотрел) защита пожарит, не сильно но пожарит. Баий еще тот чудик

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 08:12

      В Тосно под фамилией Буйволов играл Фелаини(из далека очень похож), вот его и просматривали.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 марта 2017, 00:42

      Че за фантазия русские пердуны нахуй не нужно ваши инвалиды моему МЮ

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 2 марта 2017, 00:25

      Наверное решили всю команду купить!?

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 марта 2017, 22:37

      На Чорлуку думаю они на смотрелись в его АПЛовский период карьеры,Гильерме им и даром ненужен,а вот Миранчук это может быть

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Михаил Шевченко 1 марта 2017, 22:43

      А я думаю, что они безуспешно ждали выхода Лоськова, но уехали ни с чем.

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Михаил Шевченко 1 марта 2017, 23:12

      Миранчук? накой он им? у них таких как миранчук в молодежке 90%... а в основе Марсьяль, Лингард, Решфорд,Эррера могут сыграть на его позиции... тут 2 варианта либо опорник либо защитник... так что скорее всего Чорлука.. да и вообще не факт просматривали ли они кого то

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Михаил Шевченко 1 марта 2017, 23:13

      а Чорлука с АПЛовских времен сильно изменился... со сборной Хорватии он уже доказал, что защитник топ уровня

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 1 марта 2017, 22:36

      Если они и были на матче, то максимум это вариант с Чорлукой

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 22:32

      Да Сёмина!Кого же ещё!

      1
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 1 марта 2017, 22:30

      Чорлуку скорей всего

      -1
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