Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Кого просматривал скаут «МЮ» на матче с «Тосно»? Может быть, Чорлуку, Миранчука или Гилерме»

Семин: «Кого просматривал скаут «МЮ» на матче с «Тосно»? Может быть, Чорлуку, Миранчука или Гилерме»

1 марта 2017, 22:16
16

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:0) поделился мнением о присутствии на игре скаута «Манчестер Юнайтед». По предположению специалиста, представителя английского клуба могли заинтересовать Ведран Чорлука, Алексей Миранчук или Гилерме.

«Кого просматривали скауты «МЮ»? Нет предположений, кого они бы могли просматривать. В «Манчестер Юнайтед» тренер на месте. Может, кто-то им понравился? Чорлука, Миранчук, Гилерме хорошо сыграли. Может быть, их и смотрели», – сказал Семин.

Отметим, что соперником «Локомотива» в 1/2 финала Кубка России станет «Уфа», которая ранее одолела «Анжи» (1:0). Встреча состоится 5 апреля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Манчестер Юнайтед Тосно Семин Юрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1488396125
Всё проще... Этого скаута в наказание сослали на матч Локо - Тосно, чтобы он понял, что если будет хреново работать, такие матчи он будет просматривать вечно, дабы ему настоящий ад раем показался по сравнению с этим)
Ответить
Antoshka2015
1488396655
Чорлуку скорей всего
Ответить
Gullit 76
1488396735
Да Сёмина!Кого же ещё!
Ответить
Михаил Шевченко
1488397020
На Чорлуку думаю они на смотрелись в его АПЛовский период карьеры,Гильерме им и даром ненужен,а вот Миранчук это может быть
Ответить
sergun-kuk
1488403503
Наверное решили всю команду купить!?
Ответить
BARCLAYS_APL
1488404573
Че за фантазия русские пердуны нахуй не нужно ваши инвалиды моему МЮ
Ответить
kykyi
1488431546
В Тосно под фамилией Буйволов играл Фелаини(из далека очень похож), вот его и просматривали.
Ответить
Armagiddon
1488471852
Скорее всего Чорлуку, потому что судя по последним матчам МЮ(а я их все смотрел) защита пожарит, не сильно но пожарит. Баий еще тот чудик
Ответить
Buyan86
1488645844
Искали Ростов в Гуглмэпс... показал на Черкизово!!!
Ответить
ijgjr
1491226868
Если уж кем это Миранчук а таких Гелерем хоть пруд пруди
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
Вчера, 19:43
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+