Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионство в РФПЛ

Черданцев уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионство в РФПЛ

1 марта 2017, 13:21
12

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил шансы ЦСКА на первое место в нынешнем сезоне чемпионата России. По мнению Черданцева, армейцев не стоит исключать из претендентов на золотые медали.

«Перед командой стоит конкретная задача — подниматься выше в таблице. На самом деле ЦСКА предстоит сыграть на своем поле и с «Зенитом», и со «Спартаком». Если удастся победить в обоих матчах, команда отыграет у каждого из конкурентов по три очка. А дальше уже возможно все что угодно. Как мы уже не раз видели, в чемпионате России можно потерять очки фактически в любом матче. Тем Премьер-лига и интересна. Тут нет «Ювентуса», который проходит без потерь практически все команды.

На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у «Зенита», вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у «Зенита». Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом», – сказал Черданцев.

После 17-ти туров РФПЛ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1488364425
" Перед командой стоит конкретная задача — подниматься выше в таблице " , А ДУМАЮ ИМ БЫ В ТРЕШКЕ УДЕРЖАТЬСЯ , А ТО КАК БЫ К КОНЦУ СЕЗОНА ЗАДАЧА НЕ УПРОСТИЛАСЬ БЫ ДО - " ПОПАДАНИЕ В ЗОНУ КУБКОВ " .
Ответить
NEMETSRUS
1488366973
Конечно поборется !
Ответить
Obi Wan
1488367545
Только не подниматься выше, а конкретные задачи надо ставить.
Ответить
solyh-1962
1488379819
Вагнера больше не будет!!!
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
23:29
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
22:42
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
22:11
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
11
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
5
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+