Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черданцев уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионство в РФПЛ

    Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил шансы ЦСКА на первое место в нынешнем сезоне чемпионата России. По мнению Черданцева, армейцев не стоит исключать из претендентов на золотые медали.

    «Перед командой стоит конкретная задача — подниматься выше в таблице. На самом деле ЦСКА предстоит сыграть на своем поле и с «Зенитом», и со «Спартаком». Если удастся победить в обоих матчах, команда отыграет у каждого из конкурентов по три очка. А дальше уже возможно все что угодно. Как мы уже не раз видели, в чемпионате России можно потерять очки фактически в любом матче. Тем Премьер-лига и интересна. Тут нет «Ювентуса», который проходит без потерь практически все команды.

    На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у «Зенита», вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у «Зенита». Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом», – сказал Черданцев.

    После 17-ти туров РФПЛ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 1 марта 2017, 17:50

      Вагнера больше не будет!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > solyh-1962 1 марта 2017, 19:30

      С какой луны ты свалилось, прекрасное дитя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 1 марта 2017, 14:25

      Только не подниматься выше, а конкретные задачи надо ставить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Obi Wan 1 марта 2017, 15:45

      У ЦСКА всегда одна конкретная задача - первое место.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > VVM1964 1 марта 2017, 19:30

      Может быть.
      Пусть Краснодар попробует, например...
      :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 1 марта 2017, 14:16

      Конечно поборется !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11