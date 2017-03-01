Черданцев уверен, что ЦСКА еще поборется за чемпионство в РФПЛ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил шансы ЦСКА на первое место в нынешнем сезоне чемпионата России. По мнению Черданцева, армейцев не стоит исключать из претендентов на золотые медали.

«Перед командой стоит конкретная задача — подниматься выше в таблице. На самом деле ЦСКА предстоит сыграть на своем поле и с «Зенитом», и со «Спартаком». Если удастся победить в обоих матчах, команда отыграет у каждого из конкурентов по три очка. А дальше уже возможно все что угодно. Как мы уже не раз видели, в чемпионате России можно потерять очки фактически в любом матче. Тем Премьер-лига и интересна. Тут нет «Ювентуса», который проходит без потерь практически все команды.

На сегодняшний момент я бы не исключал ЦСКА из чемпионской гонки. Но если команда Гончаренко не выиграет у «Зенита», вопрос с титулом можно закрывать. Хотя чисто теоретически можно будет отыграть фору, даже не выиграв у «Зенита». Это важнейший матч для Гончаренко и для всего чемпионата в целом», – сказал Черданцев.

После 17-ти туров РФПЛ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.